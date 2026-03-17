Declaran alerta verde en cinco departamentos de Honduras por frente frío y masa de aire

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) emitió la tarde de este martes una alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, por frente frío y masa de aire frío. El cambio climático dejará lluvias y oleaje alterado en el Caribe, por un período de 48 horas a partir de las 6:00 de la tarde de hoy martes 17 de marzo. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), un frente frío, junto con una masa de aire frío que lo acompaña, estará ingresando por el noroccidente del país la mañana del miércoles 18 de marzo, con un lento desplazamiento por la costa Caribe durante las próximas 48 horas posteriores a su ingreso.

Este sistema frontal producirá un aumento de la nubosidad, vientos frescos del norte, alteración del oleaje de 2 a 4 pies el miércoles y de 3 a 5 pies el jueves, descenso de la temperatura ambiente y lluvias y chubascos intermitentes, de moderados a fuertes, en las regiones noroccidental y norte, con acumulados diarios que podrían superar los 80 milímetros en sectores ubicados de la costa norte y superiores a 120 mm diarios en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa, Sierra del Merendón y Sierra Nombre de Dios. En cuanto a las regiones central, oriental y el resto del occidente, se espera cielo de medio nublado a nublado, con lluvias y lloviznas débiles dispersas y disminución de la temperatura ambiente.

Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en la región norte y elevar los niveles de los ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe (principalmente los ríos de corto recorrido como el Ulúa, Aguán y Chamelecón). También en cualquier momento se podrían presentar rachas de viento que podrían alcanzar los 20 a 40 kilómetros por hora.

Medidas de prevención recomendadas por Copeco

Ante la presencia de vientos racheados que alcanzarían altas velocidades, se recomienda a la población asegurar los techos de su vivienda, limpiar canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, además de recoger la basura para evitar inundaciones. COPECO pide a la Dirección de la Marina Mercante continuar con sus protocolos de prevención en la navegación de embarcaciones de pequeño calado por oleaje alterado en el Caribe hondureño.