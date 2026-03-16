¿Por qué suspenderán el programa “Hermano, vuelve a casa” para migrantes retornados?

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, anunció que a partir de abril quedará suspendido el programa “Hermano, hermana, vuelve a casa”, iniciativa que brindaba apoyo a migrantes hondureños retornados al país. El funcionario explicó que el programa será sustituido por un nuevo proyecto que buscará ofrecer oportunidades laborales a las personas que regresan al territorio nacional. “Nosotros vamos a venir con algo mejor... ya hemos tenido avances con la empresa privada para ver cómo va a ser la oferta, ya no solo venderle sueños a la gente, sino darles oportunidades de trabajo”, expresó Cordero.

Según detalló, el nuevo proyecto se desarrollará en coordinación con distintas instituciones del Estado y con el sector privado para facilitar la inserción laboral de los migrantes retornados. Cordero también informó que en lo que va del año Honduras ha recibido alrededor de 9,000 personas retornadas desde Estados Unidos, quienes han sido beneficiados con asistencia por parte del gobierno. Entre los apoyos brindados actualmente se encuentran transporte, alimentación y ayuda económica al momento de su llegada al país. El titular del INM indicó que ya se mantienen conversaciones con empresas maquiladoras, centros de llamadas y el sector azucarero para generar ofertas de empleo dirigidas a esta población.