Gobierno entregó más de 48.7 millones de lempiras a retornados de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno hondureño entregó en los primeros ocho meses de este año más de 48 millones de lempiras a 18,735 compatriotas que fueron retornados desde Estados Unidos. El boletín sobre flujos migratorios del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señala que entre enero y agosto de este año el Gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó 48,711 000 de lempiras mediante el bono Llegaste a Casa. Ese incentivo se dio mediante el programa denominado Hermano, Hermana Vuelve a Casa, que se aprobó bajo el Decreto Ejecutivo 08-2025.

Entre las principales acciones del decreto está proporcionar 100 dólares (2,600 lempiras), que se brindará a cada inmigrante retornado que ingrese a través de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) y que se encuentre en las listas de los manifiestos de ingreso remitidos por parte de cancillería. Según en informe del observatorio, la mayor asignación del bono fue entre los meses de febrero y mayo (17% y 15% respectivamente), junio (21%) y en menor porcentaje, en los meses de abril y julio (11% y 14%). De acuerdo a los datos, el 82% (15,331) de los que recibieron el bono son connacionales mayores de 18 años que llegaron vía aérea por vuelos oficiales o militares procedentes de Estados Unidos. Mientras que el 6% (1,191) fueron migrantes mayores de 18 años que ingresaron vía terrestre por la frontera de Corinto. El 12% (2,213) fue para migrantes menores de edad acompañados de un adulto y menores que son deportados sin la presencia de un adulto, recibidos vía aérea, por vuelos oficiales o militares. EL HERALDO analizó las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) y mostró que las autoridades de Sedesol dieron el bono al 70% de los retornados que llegaron entre enero y agosto.