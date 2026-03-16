Carlos Umaña se retira del IHSS tras 28 años de servicio como médico

Tegucigalpa, Honduras.- El doctor y diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, anunció este lunes -16 de marzo- su retiro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tras 28 años de servicio como médico en la institución.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Umaña informó que entregó su carné institucional a la licenciada Daysi López, de la administración regional, marcando así el cierre de su etapa laboral dentro del Seguro Social.
“Con profunda emoción hoy he culminado mi vida como empleado del IHSS. Hice entrega de mi carnet institucional... Me voy con la sensación del deber cumplido como médico después de 28 años de servicio”, expresó el congresista.
El parlamentario aseguró que durante su carrera trató de priorizar siempre a los derechohabientes del sistema, así como al recurso humano y la administración de la institución.
Asimismo, manifestó su agradecimiento a sus compañeros de trabajo por el apoyo brindado durante casi tres décadas de labor médica. “Muchas gracias compañeras y compañeros por todo lo que me ayudaron... los llevaré siempre en mi mente y corazón”, escribió.
Con profunda emoción hoy he culminado mi vida como empleado del @ihss hice entrega de mi carnet institucional a la Lic. Daysi Lopez de la administración regional.— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) March 16, 2026
Me voy con la sensación del deber cumplido como Médico despues de 28 años de servicio,traté siempre de poner de... pic.twitter.com/HQ6583WTaM
Pese a su retiro como empleado del Seguro Social, Umaña afirmó que continuará trabajando para fortalecer la institución desde el Congreso Nacional de Honduras.
En ese sentido, sostuvo que el IHSS necesita voluntad, una administración eficiente y recursos jurídicos adecuados para superar la crisis que enfrenta y poder brindar servicios de calidad a la población afiliada.
"Desde el Congreso buscaré siempre que el IHSS salga adelante y brinden servicios de calidad. Ocupa mucho pero con voluntad, inteligencia administración y los recursos jurídicos adecuados saldrá de su crisis", concluyó.