Carlos Umaña se retira del IHSS tras 28 años de servicio como médico

Tegucigalpa, Honduras.- El doctor y diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, anunció este lunes -16 de marzo- su retiro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tras 28 años de servicio como médico en la institución.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Umaña informó que entregó su carné institucional a la licenciada Daysi López, de la administración regional, marcando así el cierre de su etapa laboral dentro del Seguro Social.

“Con profunda emoción hoy he culminado mi vida como empleado del IHSS. Hice entrega de mi carnet institucional... Me voy con la sensación del deber cumplido como médico después de 28 años de servicio”, expresó el congresista.