Afiliados al IHSS denuncian que deben comprar insumos para procedimientos quirúrgicos

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de insumos para realizar los procedimientos quirúrgicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha llevado al personal médico a pedir a los derechohabientes materiales e insumos médicos. En el área de labor y parto del hospital de Especialidades en el barrio La Granja, las embarazadas que darán a luz por cesárea denunciaron que los médicos les dieron una lista de materiales que deben comprar para someterse al procedimiento. La lista incluye batas, guantes, compresas, nylon, aguja, entre otros insumos; al final se agrega una nota que indica: "La solicitud de estos materiales es para uso exclusivo de su familiar, ya que se le realizará una cesárea y lastimosamente no contamos con ellos en la institución".

La medida refleja la crisis que está atravesando la institución por la falta de insumos y medicamentos para tratar a los pacientes que llegan en busca de atención médica. "La verdad es que estamos en crisis; se dejaron de pagar las contrataciones para el mantenimiento de equipo, no tenemos insumos vitales como guantes, seda, nylon, gasas, las cosas vitales para las cirugías", dijo la gerente del hospital de Especialidades Varinia Casco. Pese a las explicaciones de las autoridades, los derechohabientes lamentan que sean ellos los más afectados.

"Se supone que uno viene al Seguro porque no tiene dinero para pagar una clínica privada y salen con que uno tiene que comprar los insumos para la operación; es lamentable, la verdad", dijo una de las embarazadas que asistió al hospital. El director del IHSS, Víctor Martínez, reconoció la situación y señaló que están agilizando los procesos para que todos estos materiales producto de la licitación que se hizo puedan ingresar al almacén y se envíen a los diferentes establecimientos a nivel nacional. A través de un comunicado, el IHSS informó que actualmente están ingresando al almacén central varios adelantos de entregas de insumos médicos, provenientes del proceso de adquisición CD-003-2025, en el que se adjudicaron más de 221 millones de lempiras.