Falta de especialistas y suspensión de cirugías profundizan la crisis en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis en la atención médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se ha profundizado en las últimas semanas, la falta de especialistas persiste, mientras las cirugías electivas se mantienen suspendidas. Los pacientes son los que deben pagar la factura de la situación que atraviesa desde hace varios meses el Seguro Social y que parece no tener solución por parte de las autoridades. Afiliados denunciaron la suspensión de cirugías electivas, la paralización de los procedimientos ya lleva dos semanas y deja en incertidumbre a cientos de pacientes que esperan procedimientos desde hace meses e incluso años.

Pese a que personal aseguró que esta semana se retomarían los procesos quirúrgicos, la realidad es que se mantienen suspendidos. Según los afectados, la paralización de estas cirugías ha agravado padecimientos que requieren intervención médica oportuna, especialmente en áreas como cirugía general, vascular, ortopedia y otras especialidades, donde las listas de espera ya eran extensas antes de esta suspensión. Lilian Díaz, una de las pacientes perjudicadas, relató que lleva tres años esperando una cirugía vascular, sin que hasta ahora reciba una respuesta clara por parte de las autoridades del Seguro Social. "Ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido a buscar una cirugía vascular. Es una grosería lo que sucede en el Seguro Social, uno se siente sin derechos pese a que cotiza todos los meses", expresó con indignación. La falta de especialistas es otro de los problemas que refleja la crisis en la que se encuentra el IHSS, esta situación se ha mantenido desde el 2025, luego que se denunciara que los médicos especialistas estaban renunciando debido a la falta de permanencia. Una de las aseguradas indicó que luego de sufrir un infarto, no ha podido recibir el tratamiento adecuado, pues cuando va en busca de una cita la escasez de médicos especialistas le impide sacar un cupo.