Más de 1,100 millones de lempiras adeuda el Estado a la Universidad Autónoma

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos años el Estado de Honduras ha incumplido con la asignación presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la deuda actualmente asciende a más de 1,100 millones de lempiras. En el caso de la administración reciente dejó una deuda de 719 millones de lempiras, mientras que en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022) la deuda acumuló 420 millones de lempiras sin transferir a las cuentas de la máxima casa de estudios. La falta de ese financiamiento completo genera diversas repercusiones para la universidad que impactan directamente en la apertura de nuevas carreras, el desarrollo de infraestructura y la ejecución de proyectos académicos, así como en el cumplimiento oportuno de pagos a proveedores, indicaron las autoridades.

Eduardo Joaquín Gross, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la UNAH, manifestó que esos fondos ya se encuentran precomprometidos bajo un modelo contractual, lo que significa que su pago es indispensable para cumplir con obligaciones previamente adquiridas, las cuales deberán ser honradas durante el año 2026. A esta cifra se suman 40 millones de lempiras en gastos de capital, así como otros compromisos financieros que diversas instituciones del Estado mantienen con la universidad. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Entre estas destacan las deudas provenientes de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), relacionadas con el pago de becas estudiantiles. El funcionario explicó que, aunque dichas becas fueron cubiertas el año pasado con recursos propios de la UNAH para no afectar a los estudiantes, en 2026 la universidad ha decidido no adelantar estos pagos hasta que las transferencias correspondientes sean efectivamente realizadas por las entidades responsables. Ante la brecha presupuestaria, las autoridades universitarias han solicitado la conformación de una mesa técnica con la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de esclarecer el cálculo real del 6% constitucional.