Por falta de autoridades, cirugías electivas en el IHSS se mantienen paralizadas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace nueve días las cirugías electivas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se mantienen suspendidas, denuncian derechohabientes.

Son alrededor de 20 a 30 procesos quirúrgicos diarios que se dejaron de hacer desde hace más de una semana en el Hospital de Especialidades y en la clínica periférica del Barrio Abajo, en Tegucigalpa. Entre las áreas que más afectación tienen son: cirugía general, cirugía plástica, ortopedia, ginecología, urología y otras patologías, indicaron los pacientes, quienes lamentan la situación en la institución.

La portavoz del Seguro Social, Ana Lourdes Barrientos, señaló que la suspensión se debe al proceso de transición que actualmente se está desarrollando en la institución. Pues hasta el pasado lunes se juramentó la junta directiva del IHSS y se espera que en las próximas horas se nombre al nuevo director ejecutivo del Seguro, por lo que se espera retomar los procesos que están paralizados la próxima semana, indicó "Se está en ese periodo de transición donde las nuevas autoridades están realizando lo que se podía decir un conteo de cómo está el hospital, cómo lo encuentran, y luego a raíz de esto se van a reiniciar posiblemente la próxima semana con todas las cirugías electivas que se tenían programadas", explicó. Agregó que son entre 120 y 150 cirugías a la semana que se dejaron de hacer; sin embargo, se retomarán las cirugías con los pacientes que están en espera. La portavoz aclaró que los procesos quirúrgicos de emergencia se mantienen, únicamente son las cirugías que estaban agendadas las que fueron suspendidas.