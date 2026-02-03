El IHSS inicia una nueva etapa con la juramentación de la junta directiva

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, juramentó a la nueva junta directiva en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con la que se espera resolver los problemas que viene arrastrando la institución desde hace unos años. La junta, que está representada por el sector trabajador, el empresarial, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el gobierno, fue juramentada la noche del lunes. Los directivos posteriormente conocieron y aprobaron la terna de postulantes a la dirección del Seguro Social que será presentada en las próximas horas al presidente Nasry Asfura para que nombre a uno como director del IHSS.

Josué Orellana, representante de las centrales obreras en la junta directiva, manifestó que las tres personas que se postularon son muy capacitadas. Explicó que luego que el presidente Asfura nombre al nuevo director, la junta directiva nombrará una comisión técnica que se encargará de hacer un diagnóstico sobre la situación real del Seguro Social. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "Le vamos a dar 15 días para que puedan tener un diagnóstico nacional de cuál es la realidad que tiene el seguro social y así tratar de buscar los mecanismos correspondientes para resolver los problemas que aquejan a los derechohabientes", dijo. Orellana manifestó que uno de los principales problemas que enfrenta el IHSS es la falta de medicamentos; no obstante, será el diagnóstico que haga la comisión técnica que establecerá cuáles son los problemas que arrastra la institución. "Se nos está muriendo la población por falta de medicinas y la población no tiene la capacidad económica para poder ir a comprar los medicamentos, ya que se le está dando las recetas", apuntó.