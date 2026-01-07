Crisis en emergencia del Seguro Social por escasez de camillas, insumos y especialistas

Tegucigalpa, Honduras.- La sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrenta una crisis debido a la falta de insumos, camillas y médicos especialistas, así como a los prolongados tiempos de espera -de hasta dos horas o más- para el ingreso de pacientes, situaciones que ponen en riesgo la salud de quienes acuden en busca de atención inmediata. Según testimonios de los derechoshabientes, quienes logran ingresar deben permanecer sentados en sillas mientras reciben atención o se les administran medicamentos, ya que no hay camillas ni espacios suficientes que garanticen una atención digna dentro del área de emergencia. "Llegué alrededor de las 11:00 de la mañana al Seguro Social de La Granja; sin embargo, me ingresaron a las 10:00 de la noche a la sala de emergencia. En mi caso, estuve casi 11 horas en espera", lamentó uno de los afectados. "Estamos hablando de un área que se supone es de emergencia, pero esperar más de dos horas ya no puede considerarse como tal. En mi caso, la espera fue de casi 11 horas", expresó con evidente molestia. Los pacientes aseguran que la afluencia de personas es constante, pero la capacidad del hospital resulta insuficiente. “Está llegando mucha gente, posiblemente por la situación actual, pero el problema es que no hay camillas”, señaló uno de los derechoshabientes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La falta de insumos médicos es otro de los principales reclamos. Pacientes y familiares afirman que el personal médico advierte constantemente sobre la escasez. “Nos dijeron que no había suficientes insumos. Necesitábamos sondas y nos advirtieron que debíamos cuidarlas porque, si se perdían, se las iban a mandar a comprar a los familiares”, denunció un paciente. Una vez dentro del área de emergencia, las condiciones continúan siendo precarias. “No hay camillas ni espacio para los pacientes internos. Permanecimos sentados en una silla mientras nos administraban medicamentos por vía intravenosa”, relató otro afectado. Varios pacientes también afirmaron que no existen áreas adecuadas para descansar. “Dormimos sentados en una silla dentro de la emergencia. Así pasamos toda la noche”, señaló uno de ellos, quien aseguró contar con fotografías que evidencian lo ocurrido. Estas condiciones obligan, en algunos casos, a dar de alta a los pacientes antes de lo recomendable. “Por esta razón, la doctora decidió darnos de alta al día siguiente, ya que no era adecuado que pasáramos la noche en esas condiciones”, explicó un derechohabiente. A la falta de insumos y camillas se suma la escasez de médicos especialistas. Los pacientes aseguran que varios servicios no cuentan con atención permanente. “La gente comentaba que no había especialistas disponibles durante el día”, indicó uno de los usuarios.

“Había un señor que llevaba cuatro días en la sala de emergencia esperando ser atendido por un urólogo”, relataron otros pacientes. En algunos casos, la atención depende del horario nocturno. “Nos decían que había que esperar hasta las 7:00 de la noche para que llegara el especialista de turno”, manifestaron.