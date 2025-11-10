Derechohabientes del IHSS denuncian escasez de yeso y placas en sala de ortopedia

Tegucigalpa, Honduras.-Las quejas de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la deficiente atención médica continúan.
Este lunes, derechohabientes que acudieron a la sala de ortopedia del Hospital de Especialidades, en el barrio La Granja de Tegucigalpa, denunciaron la falta de insumos médicos esenciales, entre ellos el yeso utilizado para inmovilizar fracturas, esguinces y lesiones óseas.
También indicaron que no hay placas para hacer radiografías a los pacientes que la requieren.
Los derechohabientes manifestaron que al llegar en busca de atención, los médicos les indicaron que no hay yeso, por lo que los enviaron a comprarlo a las farmacias privadas.
"No hay yeso, me tocó ir a comprar a las farmacias que están afuera para que atendiera a mi madre, que se cayó y se fracturó el brazo. Es lamentable que, a pesar de que uno paga la cotización, no haya insumos", dijo Claudia, una joven quien llevó a su madre a la emergencia del Seguro Social.
La falta de materiales y suministros no es nuevo, según los afiliados la situación viene desde hace dos semanas.
En la clínica del Barrio Abajo, mediante videos que publicaron en las redes sociales, los pacientes se quejaron de las largas filas que hay para reclamar sus medicamentos, al tiempo que mostraron las malas condiciones que tiene parte de la infraestructura hospitalaria.
Samuel Zelaya, quien es parte de la junta interventora del Seguro Social, indicó que no se ha reportado carencia de material médico en las clínicas; sin embargo, dijo que comenzarán una investigación.
"Estamos investigando y haciendo un llamado de atención a los mandos intermedios que tienen que reportar si en algún momento se acaban los insumos que son esenciales y que no deben faltar. Vamos a hacer los correctivos necesarios", aseguró.
Zelaya indicó que hay empleados que no reportan cuando se acaban los insumos y medicamentos, por lo que instó a las autoridades de cada unidad a que soliciten los insumos a tiempo.
Añadió que este año se triplicó la compra de medicamentos e insumos. "En la medida que las atenciones crecen, crece la demanda de insumos; este año estamos comprando tres veces la cantidad de insumos de lo que había", afirmó.
Las quejas de la falta de insumos como yeso se unen a las denuncias de falta de citas, debido a la escasez de médicos especialistas, así como la falta de medicamentos y otras más que durante este año han venido realizando los derechohabientes.