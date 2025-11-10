Derechohabientes del IHSS denuncian escasez de yeso y placas en sala de ortopedia

Tegucigalpa, Honduras.-Las quejas de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la deficiente atención médica continúan. Este lunes, derechohabientes que acudieron a la sala de ortopedia del Hospital de Especialidades, en el barrio La Granja de Tegucigalpa, denunciaron la falta de insumos médicos esenciales, entre ellos el yeso utilizado para inmovilizar fracturas, esguinces y lesiones óseas. También indicaron que no hay placas para hacer radiografías a los pacientes que la requieren.

Los derechohabientes manifestaron que al llegar en busca de atención, los médicos les indicaron que no hay yeso, por lo que los enviaron a comprarlo a las farmacias privadas. "No hay yeso, me tocó ir a comprar a las farmacias que están afuera para que atendiera a mi madre, que se cayó y se fracturó el brazo. Es lamentable que, a pesar de que uno paga la cotización, no haya insumos", dijo Claudia, una joven quien llevó a su madre a la emergencia del Seguro Social. La falta de materiales y suministros no es nuevo, según los afiliados la situación viene desde hace dos semanas. En la clínica del Barrio Abajo, mediante videos que publicaron en las redes sociales, los pacientes se quejaron de las largas filas que hay para reclamar sus medicamentos, al tiempo que mostraron las malas condiciones que tiene parte de la infraestructura hospitalaria. Samuel Zelaya, quien es parte de la junta interventora del Seguro Social, indicó que no se ha reportado carencia de material médico en las clínicas; sin embargo, dijo que comenzarán una investigación.