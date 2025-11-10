El CNE recibe una sola oferta por transporte del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza contrarreloj en la contratación del servicio de transporte del material electoral en todo el territorio.

Este lunes, solo la empresa Transporte Lazo acudió a presentar su oferta dentro del proceso de contratación expedita, lanzado luego de que la licitación pública quedara desierta la semana anterior.

La compañía llegó a las instalaciones del CNE antes de las 2:00 de la tarde, hora límite para la recepción de propuestas, y presentó una oferta valorada en 86,970,456.70 lempiras, para encargarse del traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos en todo el país.

El acto de apertura de sobres se desarrolló en una sala del quinto piso del edificio principal del CNE, bajo la supervisión de la Unidad de Compras y Contrataciones.