El CNE recibe una sola oferta por transporte del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza contrarreloj en la contratación del servicio de transporte del material electoral en todo el territorio.
Este lunes, solo la empresa Transporte Lazo acudió a presentar su oferta dentro del proceso de contratación expedita, lanzado luego de que la licitación pública quedara desierta la semana anterior.
La compañía llegó a las instalaciones del CNE antes de las 2:00 de la tarde, hora límite para la recepción de propuestas, y presentó una oferta valorada en 86,970,456.70 lempiras, para encargarse del traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos en todo el país.
El acto de apertura de sobres se desarrolló en una sala del quinto piso del edificio principal del CNE, bajo la supervisión de la Unidad de Compras y Contrataciones.
Durante la jornada, se verificó la documentación técnica, financiera y legal de la empresa.
La propuesta será evaluada de inmediato por la unidad correspondiente para determinar si la empresa cumple con todos los requisitos exigidos.
La contratación expedita se utiliza en casos urgentes para garantizar servicios esenciales, como el transporte del material electoral, que permitirá el desarrollo del proceso del 30 de noviembre.
Con esta única oferta, el CNE deberá decidir si adjudica el contrato a Transporte Lazo o si lanza una nueva convocatoria. La empresa, además, solicitó un adelanto del 50 % del valor del contrato para ejecutar el servicio el día de las elecciones.