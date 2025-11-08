CNE abre contratación expedita para el servicio de transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado -08 de noviembre- la apertura de un proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral que será utilizado en las elecciones generales este 30 de noviembre.
En el documento, el CNE explica que la recepción de cotizaciones se realizará el próximo lunes 10 de noviembre en las instalaciones del CNE, en el barrio San Felipe.
Con el fin de garantizar una amplia participación, el CNE contactará de manera directa a proveedores de transporte de carga incluidos en listados del Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula y Cortés (CCIC), Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
COMUNICADO No. 037-2025— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) November 8, 2025
CNE lanza contratación expedita para el Transporte del material electoral para las Elecciones Generales pic.twitter.com/Ede5h4DXgk
La contratación del servicio incluye el traslado de maletas electorales, kits tecnológicos y otros insumos desde el Centro Logístico Electoral hasta los centros de acopio municipal.
La empresa Unión Latin Cargo, a la que se había adjudicado el contrato, declinó de manera definitiva, dejando desierta la licitación al ser la única participante.
Por lo anterior, con el objetivo de permitir la participación de empresas de distinta capacidad, el CNE dividió la contratación en varios lotes, que incluyen desde cabezales con contenedor de 48 pies hasta camiones de menor tamaño.
El transporte, para el simulacro electoral del domingo 9 de noviembre, está garantizado con 192 vehículos del Estado, puestos a disposición del CNE por el Poder Ejecutivo.
El CNE precisó que ya se efectuó un pago parcial correspondiente al contrato de transporte de las elecciones primarias, y que los pagos pendientes se realizarán conforme se complete la documentación requerida por cada proveedor.