CNE abre contratación expedita para el servicio de transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado -08 de noviembre- la apertura de un proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral que será utilizado en las elecciones generales este 30 de noviembre.

En el documento, el CNE explica que la recepción de cotizaciones se realizará el próximo lunes 10 de noviembre en las instalaciones del CNE, en el barrio San Felipe.

Con el fin de garantizar una amplia participación, el CNE contactará de manera directa a proveedores de transporte de carga incluidos en listados del Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula y Cortés (CCIC), Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).