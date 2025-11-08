CNE abre contratación expedita para el servicio de transporte de material electoral

Ante la renuncia de la única empresa ofertante, el CNE inició un proceso exprés para agilizar la contratación del transporte del material electoral

  • CNE abre contratación expedita para el servicio de transporte de material electoral

    Las bases del proceso se encuentran disponibles en el sitio web oficial del CNE y en el portal HONDUCOMPRAS.

     Foto: EL HERALDO| Archivo
  • 08 de noviembre de 2025 a las 11:48

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado -08 de noviembre- la apertura de un proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral que será utilizado en las elecciones generales este 30 de noviembre.

En el documento, el CNE explica que la recepción de cotizaciones se realizará el próximo lunes 10 de noviembre en las instalaciones del CNE, en el barrio San Felipe.

Con el fin de garantizar una amplia participación, el CNE contactará de manera directa a proveedores de transporte de carga incluidos en listados del Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula y Cortés (CCIC), Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Retrasos del CNE provocan retiro de única oferente en licitación para transporte de maletas electorales

La contratación del servicio incluye el traslado de maletas electorales, kits tecnológicos y otros insumos desde el Centro Logístico Electoral hasta los centros de acopio municipal.

La empresa Unión Latin Cargo, a la que se había adjudicado el contrato, declinó de manera definitiva, dejando desierta la licitación al ser la única participante.

Por lo anterior, con el objetivo de permitir la participación de empresas de distinta capacidad, el CNE dividió la contratación en varios lotes, que incluyen desde cabezales con contenedor de 48 pies hasta camiones de menor tamaño.

Retiro de Unión Latin Cargo deja en el vilo la logística electoral del CNE

El transporte, para el simulacro electoral del domingo 9 de noviembre, está garantizado con 192 vehículos del Estado, puestos a disposición del CNE por el Poder Ejecutivo.

El CNE precisó que ya se efectuó un pago parcial correspondiente al contrato de transporte de las elecciones primarias, y que los pagos pendientes se realizarán conforme se complete la documentación requerida por cada proveedor.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más