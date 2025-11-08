Ana Hall pide participación de empresas responsables en contratación del transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este sábado 8 de noviembre el inicio del proceso de contratación del servicio de transporte para las elecciones generales de 2025. “Lanzado el proceso de contratación expedita para el servicio de transporte de las elecciones generales 2025. Las bases están publicadas en la página web del CNE y en HonduCompras”, informó Hall a través de sus redes sociales. En la misma publicación, la consejera invitó a las distintas empresas “responsables y que reúnan las condiciones” a participar en el proceso.

Cabe recordar que hace unos días la empresa Unión Latin Cargo, a la que se le había adjudicado el contrato, declinó de manera definitiva, dejando contra el reloj al CNE, ya que era la única empresa participante en la licitación. Por su parte, los transportistas que movilizaron el material electoral en procesos anteriores aseguraron que podrían asumir nuevamente la tarea, si el CNE les cancela la deuda pendiente por los servicios prestados durante las elecciones primarias.



Por otro lado, varios analistas advirtieron que, sin un proveedor confirmado, aumenta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas o el aparato estatal asuman la logística. "El problema es que las Fuerzas Armadas no tienen toda la flota necesaria. Si se recurre a la del Estado, manejada por un partido político, la preocupación es mayor", alertó Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. Ante esta situación y con los días corriendo, el ente electoral decidió abrir un proceso expedito de contratación para seleccionar una empresa que se encargue del traslado del material electoral y otras asignaciones logísticas durante los comicios generales.