Odir Fernández pone a disposición buses de la UNAH para traslado electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, puso a disposición los buses del alma mater al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el traslado del material electoral.
"Si el @CneHonduras no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la @UNAHoficial pone a disposición los buses, vehículos institucionales y todo tipo de transporte de la universidad que permitan realizar el proceso electoral que el pueblo hondureño desea con urgencia este 30 de noviembre", aseguró en una publicación en la red social X.
"¡No hay excusas! Queremos elecciones limpias y transparentes", exigió el rector de la UNAH este viernes 7 de noviembre.
Retiro de Unión Latin Cargo deja en el vilo la logística electoral
En medio de la fase más sensible del proceso, la empresa Unión Latin Cargo decidió retirarse definitivamente del contrato para el transporte del material electoral, dejando en vilo la logística del CNE y poniendo en riesgo los plazos de distribución a nivel nacional.
La empresa había mostrado apertura al diálogo con las autoridades del CNE para resolver las diferencias surgidas en el proceso de contratación, pero su postura cambió de manera drástica tras alegar la falta de garantías y condiciones para la prestación del servicio.
El gerente comercial de la compañía, Phill Ávila, confirmó públicamente que la decisión es firme e irreversible.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo cubrirá el vacío que deja la compañía, mientras sectores políticos advierten que la salida podría alterar la planificación logística de las elecciones generales.