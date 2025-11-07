Odir Fernández pone a disposición buses de la UNAH para traslado electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, puso a disposición los buses del alma mater al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el traslado del material electoral.

"Si el @CneHonduras no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la @UNAHoficial pone a disposición los buses, vehículos institucionales y todo tipo de transporte de la universidad que permitan realizar el proceso electoral que el pueblo hondureño desea con urgencia este 30 de noviembre", aseguró en una publicación en la red social X.

"¡No hay excusas! Queremos elecciones limpias y transparentes", exigió el rector de la UNAH este viernes 7 de noviembre.