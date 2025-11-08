Concluye movilización del Partido Nacional en Tegucigalpa entre consignas de unidad y llamados al voto

Tegucigalpa, Honduras.- Cientos de simpatizantes del Partido Nacional de Honduras (PNH), provenientes de distintas partes del país, se movilizaron este sábado-8 de noviembre- por el bulevar Centromérica de Tegucigalpa. El color azul, característico del partido de la estrella solitaria, predominó en la capital, junto con pancartas que exigían elecciones limpias y transparentes de cara a los comicios del 30 de noviembre. Entre los mensajes que destacaron durante la caminata estaban: "No hay democracia sin libertad de expresión”, “Fuera el familión” y “Mi voz es mi voto, mi decisión no se vende, se defiende”.

Algunos manifestantes también expresaron su respaldo a la consejera propietaria por el Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, con carteles que decían: "Estamos contigo, Cossette López, mujer valiente defendiendo la democracia firmemente". El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, uno de los líderes que convocaron la marcha, manifestó que la movilización tenía como fin "luchar y no caer en las garras del socialismo del siglo XXI". "Nos quieren convertir en una narcodictadura de izquierda aliada al cártel de Los Soles. Los hondureños estamos cansados de la confrontación, el odio, la zozobra y la violencia que ha impuesto Libre", añadió.

Zambrano y otros diputados nacionalistas, como María Antonieta Mejía, se hicieron presentes en la movilización para acompañar a las bases del partido.

La caminata inició en la colonia Kennedy y concluyó en el bulevar Centroamérica, cerca del Instituto de Previsión Militar (IPM)



Llamado