"El general va a salir de su escondite": mensaje de la hija de Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- María Fernanda Vásquez, hija del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, dio la noticia de la "salida del escondite" de su padre, quien se encuentra prófugo de la justicia, siendo uno de los 10 hondureños más buscados en el país.
Fue a través de un video en su cuenta de TikTok que la hondureña anunció que su padre reaparecerá este 11 de noviembre, aunque no de manera presencial.
En el video, "Mafer", como se le conoce en su red, dijo: "Señores, el general va a salir de su escondite. Sí, como están escuchando, pero solo para dar un live, un en vivo desde la montaña".
Continuó: “Me llegó una señal de humo por DM. Comenten quiénes se van a conectar”, mensaje que también fue republicado por el exjerarca militar.
Tras la noticia, que fue tomada como broma en redes, Romeo Vásquez Velásquez publicó un nuevo video donde llamó a la población hondureña a mantener el juramento de la Constitución.
"Soldados, policías, reservistas y pueblo valiente: nuestro juramento de defender la Constitución sigue vivo. No se vence con los años, se fortalece con honor. Hoy más que nunca, Honduras nos necesita firmes y unidos", mencionó en el clip.
Vásquez Velásquez permanece prófugo desde marzo de 2025 y enfrenta una orden de captura vigente por los delitos de homicidio a asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa a asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Después de no presentarse a una audiencia por el delito de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala en el marco del golpe de Estado de 2009, ahora es buscado por la justicia y la recompensa para quien dé información de su paradero no deja de crecer.
La recompensa ha pasado de 500 mil lempiras a 35 millones de lempiras en tan solo ocho meses, siendo una de las más "jugosas" que se ha ofrecido en el país.