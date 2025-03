Hija de Romeo Vásquez tras salir del país: ¿Qué les hace pensar que el general está conmigo?

Mafer, en un video en sus redes sociales, publicó: "Me mudé de país, pues no me sentía a salvo en Honduras. Hace días tenía tomada esta decisión porque llevo recibiendo amenazas hace más de un año".

Asimismo, señaló que la decisión la tomó por las acciones que se están realizando en contra de su padre. "Quieren meter preso de nuevo a mi papá".

"Pero bueno, mi gente, ya no verán más tiktoks por ahora con mi papá", confirmó la hondureña.

"Espero regresar pronto, mi país siempre va a ser mi país. Sí, he estado bien triste, la verdad, porque no me quería ir por esas circunstancias, sino que yo me quería ir porque yo decido mudarme a otro país, no por temas de seguridad y porque mi familia está siendo perseguida políticamente", añadió.