Por fallas en el sistema, afiliados del IHSS se quedan sin citas y sin recibir sus medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siguen resintiendo las fallas del sistema informático que se reportan desde hace varios días. Este lunes, decenas de afiliados llegaron al Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, esperanzados en recibir la atención médica que requieren. Sin embargo, al igual que en los días previos a la Semana Morazánica, la respuesta que recibieron fue que “no hay sistema”, lo que ha paralizado el servicio de citas, la entrega de medicamentos y los resultados de laboratorio.

"Después del feriado persisten los mismos problemas en el IHSS: no hay sistema, no hay citas y hay muy pocos medicamentos. Ahora esta es la costumbre en el IHSS", lamentó un derechohabiente que llegó al hospital desde temprano para ser atendido. La situación fue similar en la Clínica Periférica de la Kennedy, donde pacientes molestos denunciaron que estos problemas no han sido resueltos por las autoridades desde hace años. "Esto es lo de nunca acabar. No hay quien atienda la situación del IHSS, la Junta Interventora no ha hecho nada y la situación, lejos de mejorar, empeora cada día", denunció otro derechohabiente. En esta ocasión, las autoridades alegaron que la falla se debe a un problema con el proveedor de internet. Henry Andino, director del hospital, manifestó que la suspensión del sistema se reportó desde la noche del domingo.