  1. Inicio
  2. · Honduras

Por fallas en el sistema, afiliados del IHSS se quedan sin citas y sin recibir sus medicamentos

Este lunes, tras el feriado, los derechohabientes volvieron a quejarse de que no se están dando citas, ni medicamentos debido a que el sistema está caído

  • 06 de octubre de 2025 a las 10:22
Por fallas en el sistema, afiliados del IHSS se quedan sin citas y sin recibir sus medicamentos

Este lunes los afiliados que llegaron al Hospital de Especialidades no lograron una cita debido a las fallas en el sistema informático.

 Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siguen resintiendo las fallas del sistema informático que se reportan desde hace varios días.

Este lunes, decenas de afiliados llegaron al Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, esperanzados en recibir la atención médica que requieren.

Sin embargo, al igual que en los días previos a la Semana Morazánica, la respuesta que recibieron fue que “no hay sistema”, lo que ha paralizado el servicio de citas, la entrega de medicamentos y los resultados de laboratorio.

¿Cómo agendar una cita médica en el Seguro Social hondureño vía telefónica?

“Después del feriado persisten los mismos problemas en el IHSS: no hay sistema, no hay citas y hay muy pocos medicamentos. Ahora esta es la costumbre en el IHSS”, lamentó un derechohabiente que llegó al hospital desde temprano para ser atendido.

La situación fue similar en la Clínica Periférica de la Kennedy, donde pacientes molestos denunciaron que estos problemas no han sido resueltos por las autoridades desde hace años.

“Esto es lo de nunca acabar. No hay quien atienda la situación del IHSS, la Junta Interventora no ha hecho nada y la situación, lejos de mejorar, empeora cada día”, denunció otro derechohabiente.

En esta ocasión, las autoridades alegaron que la falla se debe a un problema con el proveedor de internet. Henry Andino, director del hospital, manifestó que la suspensión del sistema se reportó desde la noche del domingo.

Más de L300 millones requiere el IHSS para contratar a 600 personas

“El sistema, como muchas veces antes, presenta fallas porque el proveedor de internet tiene problemas desde el domingo a las nueve de la noche. Esperamos que se resuelva en las próximas horas”, dijo el médico.

Otro de los inconvenientes que reportaron los afiliados es que varios médicos no se presentaron a sus consultorios, por lo que ahora deberán reprogramar sus citas, aumentando con ello el número de pacientes pendientes de atención.

Ante esta situación, Andino reconoció que muchos de los especialistas se reportaron enfermos este lunes, luego del feriado; no obstante, indicó que se revisarán las incapacidades que se extendieron a los galenos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias