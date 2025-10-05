Hondureño transforma placentas en arte y huesos en esculturas sorprendentes

El hondureño, Fredy Chávez, crea obras excepcionales en las que combina la ciencia con el arte y la anatomía. Puede transformar la placenta de una madre en una pieza artística y huesos de seres vivos en esculturas sorprendentes. A continuación más detalles de su proyecto que se adentra en un terreno fuera de lo convencional para crear recuerdos únicos y personalizados.
Según allegados de Chávez, su proyecto comenzó hace alrededor de diez años, “en el patio de su casa, transformando las placentas en recuerdos únicos y hoy, cuenta con su propio laboratorio y sueña con recorrer otros países para exponer sus obras".
De hecho, la transformación de placentas es una de sus creaciones más aclamadas, ya que logra plasmar el vínculo entre la madre y el bebé, dejando como resultado un recuerdo único y perdurable.
"Es increíble saber que ahora voy a poder atesorar ese gran recuerdo de la placenta", manifestó en un medio internacional Andrea, una madre que está a un mes de dar a luz, y que ya tiene encargado su recuerdo especial.
Según la experiencia Chávez como especialista en conservación de órganos, cada pieza (transformación de placenta) se realiza con precisión desde la recepción tras el parto hasta el grabado final con los datos del nacimiento.
Asimismo, detalló que el proceso, toma entre 24 y 48 horas; después de que la placenta o material seleccionado se tematiza y se convierte en un recuerdo único para la familia.
No obstante, Fredy ha llevado su conocimiento a otro nivel, también es un experto recreando esqueletos de cocodrilos, pitones, pelícanos y otros mamíferos.
Con su proyecto ha logrado cautivar a grandes y chicos, principalmente a estudiantes de diversas escuelas a través de sus exposiciones, ya que son espacios llenos de aprendizaje.
"Los niños disfrutaron, preguntaron, tocaron, observaron y se maravillaron con cada pieza de nuestra Exposición de Huesos y Órganos. Aprendieron sobre el corazón, los pulmones, los esqueletos de animales y descubrieron cómo la ciencia también puede ser divertida", escribieron recientemente en la página oficial de Origenhn, empresa de arte, ciencia e innovación a través de la cual pueden conocer y adquirir el arte de Fredy.
Y aunque muchos conocen y admiran su ardua labor, consideran que hace falta que reciba la atención debida y el apoyo del los sectores públicos y privados para que trascienda fronteras.
"El trabajo de Fredy es extraordinario, da un enfoque artístico a la ciencia en cada una de sus obras, es importante que reciba el apoyo para llevar sus conocimientos a otro nivel, apoyarlo a que sea conocido en Honduras y en las exposiciones internacionales en las que pueda participar", opinan usuarios de redes sociales que han tenido la oportunidad conocer su trabajo.
“Solo soy un científico que ha representado al país con honor y cosas buenas. Gracias a todos por ese apoyo en sus redes y algún día los que sobresalimos por Honduras tendremos el éxito que merecemos”, comentó recientemente a través de sus redes sociales.
Las personas interesadas en el arte de Fredy Chávez pueden ingresar a las cuentas oficiales de Origenhn en Facebook, y origen_hn Instagram.
En su página podrán ver fotos y conocer más detalles sobre sus famosas exposiciones de arte con las que transmite conocimiento.