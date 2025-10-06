“Hay petróleo en el Caribe”, afirma Rixi Moncada durante visita a La Mosquitia

“Hay petróleo en el mar Caribe. ¿Y para qué usó la dictadura el mar Caribe? Únicamente para traficar, únicamente para la droga, para la cocaína. Por eso los tienen condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos”, declaró Moncada ante simpatizantes reunidos en la cancha Pawanka de Puerto Lempira.

Puerto Lempira, Honduras.- La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación ( Libre ), Rixi Moncada , afirmó este domingo durante una visita a La Mosquitia hondureña que en el mar Caribe de Honduras existen yacimientos de petróleo , y que su partido impulsará estudios de prefactibilidad para confirmar su existencia.

La aspirante presidencial aseguró que en su gobierno continuará el proceso iniciado por la presidenta Xiomara Castro, quien, según explicó, ya dio los primeros pasos con estudios técnicos sobre el potencial energético del Caribe hondureño.

“Nosotros vamos a llevar adelante el proceso en el que ya avanzó también la presidenta Xiomara con estudios de prefactibilidad sobre el mar Caribe para buscar el petróleo. Pero ese petróleo no puede ser para un sector privado alargado que quiere alzarse permanentemente con las ganancias”, manifestó.

Moncada subrayó que los recursos naturales deben beneficiar directamente a las comunidades locales.

“Ese petróleo, cualquier yacimiento que haya en este mar Caribe, debe ser para el desarrollo del pueblo misquito y su cultura”, enfatizó, al tiempo que pidió confianza en el proyecto político de Libre.

Durante su gira por Gracias a Dios, la candidata también se comprometió a mejorar el acceso al agua, el transporte y la comunicación en La Mosquitia, una de las regiones más aisladas del país.