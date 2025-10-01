  1. Inicio
  2. · Honduras

"Chano" Rivera reta a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Nasralla para que el presidente gane un lempira

Chano" Rivera dijo que no ha recibido respuesta de los candidatos presidenciales de Libre, Partido Nacional y Liberal

  • 01 de octubre de 2025 a las 08:22

Tegucigalpa, Honduras.- Mario "Chano" Rivera, candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana (DC), retó a los candidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal para que el salario del presidente sea de solo un lempira.

Rivera lanzó el reto a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla y dijo que si llega a ganar, cobrará un lempira.

Inscripción irregular de candidaturas debilita elecciones, alerta REDH

No obstante, afirmó que no ha recibido respuesta de los tres candidatos, por lo que, considera, ninguno se rebajará de esa manera el salario.

"Sigo esperando que me acepten el reto de recibir un sueldo para el que llegue a ser presidente de un lempira al mes, ¿por qué? Porque eso demuestra austeridad y que se termine el derroche", indicó.

El salario en Honduras del presidente es 137,800 lempiras mensuales. Sin embargo, no es el salario más alto que tiene un funcionario público.

Partido Liberal respalda al alcalde Roberto Contreras y denuncia persecución política

Aparte de bajar el salario del presidente a un lempira, Mario "Chano" Rivera también propone que Honduras se una a Estados Unidos como un estado más.

Las elecciones generales en Honduras se realizarán el domingo 30 noviembre y junto a Rivera, Asfura, Moncada y Nasralla, el otro candidato presidencial es Nelson Ávila.

"Chano" Rivera se encuentra en la primera posición dentro de la papeleta presidencial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias