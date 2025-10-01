"Chano" Rivera reta a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Nasralla para que el presidente gane un lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Mario "Chano" Rivera, candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana (DC), retó a los candidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal para que el salario del presidente sea de solo un lempira. Rivera lanzó el reto a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla y dijo que si llega a ganar, cobrará un lempira.

No obstante, afirmó que no ha recibido respuesta de los tres candidatos, por lo que, considera, ninguno se rebajará de esa manera el salario. "Sigo esperando que me acepten el reto de recibir un sueldo para el que llegue a ser presidente de un lempira al mes, ¿por qué? Porque eso demuestra austeridad y que se termine el derroche", indicó. El salario en Honduras del presidente es 137,800 lempiras mensuales. Sin embargo, no es el salario más alto que tiene un funcionario público.