Afiliados denuncian que no están dando citas en el IHSS; autoridades niegan la crisis

Tegucigalpa, Honduras.-La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sigue afectando a los derechohabientes que llegan en busca de atención médica. Este lunes, los usuarios, denunciaron la falta de cupos para citas con especialistas, problema que en los últimos días ha sido recurrente, debido a la escasez de profesionales de la salud. El problema se agudizó cuando los pacientes reportaron fallas en el sistema, lo que no permitió la programación de citas y la entrega de sus medicamentos.

La situación provocó que los derechohabientes que llegaron al Hospital de Especialidades en el barrio La Granja tuvieron que hacer una larga fila para agendar una cita médica y retirar los fármacos para sus enfermedades. Lamentablemente, muchos no pudieron obtenerlas, debido a la falla informática que persistió. Desde horas de la madrugada, decenas de usuarios se aglomeraron en las instalaciones del IHSS con la esperanza de conseguir una cita, pero la respuesta es que no había sistema "Esto es fatal. Desde el viernes estuve cuatro horas, hoy ()lunes otra vez madrugué y la misma situación. Ni la esperanza de conseguir un cupo porque no hay sistema", dijo a los medios de comunicación Delia Herrera. Otro afiliado relató que desde el jueves pasado anda en busca de una cita en ginecología para su esposa.

“Llegamos el viernes a nada y hoy lunes la misma situación. Y lo peor es que dicen que ya mañana gozarán del feriado Morazánico. Imagínese, uno con gran sacrificio viaja uno y solo nos queda el gasto”, lamentó.

Respuesta de las autoridades

El director del hospital de Especialidades del IHSS, Henry Andino, aseguró a EL HERALDO que la falla en el sistema informático que programa las citas y lleva los registros de la farmacia dejó de funcionar por al menos 50 minutos, debido a un problema eléctrico que causó daños en los servidores. Andino reconoció la falta de personal médico en las diferentes áreas del IHSS; no obstante, dijo que para finalizar el año se espera la contratación de al menos 27 especialistas. Reveló que tras el paro médico en el primer trimestre de este año afectó las atenciones del IHSS, lo que llevo a las autoridades a reagendar 136,000 citas, de las cuales aún quedan 1,207 pendientes que se deben completar antes de que finalice 2025. "No podemos llegar al 2026 debiendo citas del 2025. Ya estamos abriendo espacios para saldar esa deuda y comenzar el próximo año con la agenda limpia", aseguró.