Honduras reconoce a Palestina como Estado y pide reformar la Carta Constitutiva de la ONU

Tegucigalpa, Honduras.- A través del canciller Javier Bu Soto, Honduras reconoció al Estado de Palestina y pidió una reforma a la Carta Constitutiva ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El país se suma a los más de 140 gobiernos que ya han otorgado reconocimiento a Palestina en medio del prolongado conflicto armado y geopolítico con Israel. "Ante esta Asamblea General, ratificamos nuestro reconocimiento del Estado de Palestina, en coherencia con el compromiso histórico y con nuestra postura inquebrantable a favor de la paz, la seguridad y la convivencia de dos Estados en Oriente Medio", declaró Bu.

En su discurso ante la ONU, Bu abordó conflictos mundiales y destacó los avances del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. "El genocidio en Gaza, la devastación en Ucrania, las crisis persistentes y violentas especialmente en Oriente Medio, África y Haití, y el peligroso negocio armamentista del capitalismo global son una muestra del fracaso del sistema multilateral para cumplir su mandato esencial de alcanzar la paz", afirmó el canciller. Bu agregó que la ONU no puede seguir siendo rehén de intereses particulares ni cómplice por omisión de la destrucción de pueblos enteros. "Resulta moralmente inaceptable que, mientras se gastan miles de millones en armas, se recorten fondos para operaciones de paz, ayuda humanitaria y desarrollo sostenible", indicó.

Propuestas de reforma en la ONU

El canciller hondureño propuso ampliar la composición de miembros permanentes y no permanentes, asegurando una representación regional equitativa. Además, planteó eliminar el derecho a veto, sobre todo cuando se busca la paz, se exige el alto al fuego o se impide actuar frente a genocidios, crímenes de guerra o violaciones masivas de derechos humanos.



El derecho al veto es ejercido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido. Asimismo, abogó por fortalecer el rol de la Asamblea General, dotándola de mayor poder vinculante en las decisiones sobre paz, seguridad y desarrollo. También propuso abrir los espacios de decisión a mujeres, pueblos indígenas, juventudes y diásporas, cuya voz sigue siendo marginada. "Honduras no acepta más excusas. No callaremos ante la injusticia. Las normas del orden internacional no pueden seguir siendo definidas por la lógica de la guerra", enfatizó Bu.



"Si queremos que las Naciones Unidas sobreviva como garante de la paz y no como un espectador imponente, es imperativo reformar su Carta Constitutiva, por ello Honduras se une al clamor del sur global que exige una transformación estructural de la Carta de Naciones Unidas democratizando el Consejo de Seguridad para devolverle legitimidad, eficacia y justicia a la cumbre de las naciones del mundo", subrayó Bu.

Avances del gobierno de Xiomara Castro

Apegado al discurso de la presidenta Castro, Javier Bu destacó ante la ONU que, "en estos tres años y medio de gobierno democrático, hemos avanzado con paso firme en darle dignidad a nuestra nación, en la reconstrucción institucional, la recuperación de nuestra independencia, nuestra soberanía popular y la defensa de los derechos civiles, políticos, ambientales y humanos". En su intervención, recordó el golpe de Estado de 2009 y mencionó que "después de 12 años y 7 meses del golpe de Estado contra el presidente democrático Manuel Zelaya, en Honduras se instaló una narcodictadura cuyo titular, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en Nueva York y condenado a 45 años de prisión por formar un cártel de narcotráfico para traficar droga hacia Estados Unidos". Respecto a avances sociales y económicos, Bu señaló que la pobreza bajó del 73% en 2021 al 63% en 2024, y la pobreza extrema se redujo del 54% al 40%. En seguridad, Honduras cerró 2024 con una tasa de 26 homicidios por cada cien mil habitantes, la más baja en veinte años, según Bu.

Elecciones libres y transparencia