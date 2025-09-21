Portugal reconoce a Palestina como Estado desde la ONU

Naciones Unidas.- Portugal reconoció este domingo oficialmente el Estado de Palestina, a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, desde la sede de la misión de su país en Naciones Unidas.

"Hoy día 21 de septiembre de 2025 el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina", dijo Rangel, después de que este domingo el Reino Unido, Australia y Canadá diera también ese paso, mientras que Francia y otros cinco países lo harán previsiblemente mañana.

El canciller luso subrayó que en este día que Portugal reconoce el Estado de Palestina y en el que reafirma su voluntad de fortalecer "las profundas y antiguas" relaciones de amistad con el pueblo israelí y los "renovados y auspiciosos" lazos con el palestino, exhorta "desde el fondo del corazón" al cese de las hostilidades y a la entrada de ayuda humanitaria.

"El Gobierno portugués escogió simbólicamente hacer esta declaración en la representación permanente de Portugal en la ONU -agregó-, precisamente para indicar que solo bajo la égida de las Naciones Unidas y el espíritu de su carta fundacional es posible alcanzar una solución al conflicto, que se libere los rehenes, que se inicie un alto el fuego, que las fronteras se abran a la ayuda humanitaria..."

Explicó que el reconocimiento de Palestina fue aprobado hace tres días por el Consejo de Ministros luso tras un proceso de consultas con los partidos y con la conformidad del presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

El ministro detalló que existe unanimidad entre los partidos en Portugal para respaldar la solución de dos Estados, como una salida futura al conflicto israelí-palestino, y recordó que esto refleja la línea "constante y consensuada" de la política exterior del país ibérico.