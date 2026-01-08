IHSS aprobó compras directas cercanas a L800 millones en diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La adjudicación de más de 700 millones de lempiras en contratos directos para la compra, mantenimiento y reparación de equipo médico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobada a finales de 2025, ha desatado una fuerte polémica política, institucional y social. La operación quedó formalizada mediante la resolución CD-005-2025, aprobada el 29 de diciembre de 2025, apenas dos días antes del cierre fiscal del año, cuando la Junta Interventora del IHSS autorizó la adjudicación directa de aproximadamente L716 millones, cifra que con ampliaciones y componentes técnicos ha sido señalada públicamente como una compra cercana a los L800 millones. Los contratos fueron adjudicados a tres empresas privadas: Seijiro Yazawa Iwai Honduras, que recibió el mayor monto con alrededor de L447 millones; Equimedic Ingeniería, beneficiada con aproximadamente L224 millones; y Macc Medical, con cerca de L44 millones.

Todos los contratos están relacionados con sistemas de imagenología, equipos médicos de alta gama, mantenimiento extendido, adecuaciones de infraestructura y garantías prolongadas. La resolución fue firmada por la comisionada presidenta de la Junta Interventora del IHSS, Carla Paredes, lo que ha generado cuestionamientos sobre responsabilidad política y administrativa tras su renuncia, presentada días después. Esto también hace una negativa al llamado que hice el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, quien el 3 de enero pidió que se hicieran este tipo de contrataciones, ya que se están en medio de un proceso de transición.

Desde el Congreso Nacional, la diputada y doctora Johana Bermúdez lanzó duras críticas contra el proceso, calificándolo como un acto irresponsable y lesivo para la seguridad social del país. “Esto es inaceptable, 800 millones de lempiras adjudicados de forma directa, sin criterios claros, sin verificación y en el minuto cero. Esto no es gestión: es un atentado directo contra las finanzas del Seguro Social”, expresó Bermúdez. La congresista advirtió que la Junta Interventora ya no tenía legitimidad política ni administrativa para comprometer recursos de esa magnitud en la recta final del periodo gubernamental, y exigió que se detenga cualquier ejecución adicional de fondos. “Hacemos un llamado firme a la Junta Interventora: absténganse de seguir ejecutando fondos. Su período administrativo ya terminó. El Seguro Social no es botín político”, sentenció. Confirmó además qué equipos legales del Congreso Nacional y del nuevo gobierno ya analizarán los contratos firmados, con el fin de determinar posibles responsabilidades y los impactos que estas adjudicaciones podrían generar para el Estado hondureño. “Nuestro equipo jurídico está trabajando para ver los alcances de estos contratos y todas las implicaciones que esto va a generar al Estado. Esto es un atentado contra la seguridad social”, añadió.

