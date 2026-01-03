Nasry Asfura pide que ya no se otorguen créditos al gobierno saliente de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, pidió que ya no le otorguen créditos al gobierno saliente de Xiomara Castro, administración que deberá concluir el 26 de enero. Mediante un escrito publicado en sus redes sociales, Asfura Zablah hizo el llamado a organismo internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras nacionales e internacionales y otras.

El jefe de Estado electo recordó que deberán realizar ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos correspondientes al llegar al poder, por lo que hizo el llamado para detener estos procesos. Iniciando este 2026, el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) publicaron una licitación exprés para administrar un espacio privado dentro del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula.

Comunicado de Nasry Asfura

A los Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación; Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. a las Instituciones Financieras Internacionales y Nacionales; a la Banca Nacional; a los Contratistas y Proveedores del Estado; y a las demás Entidades de Cooperación y Financiamiento. Reciban un atento y respetuoso saludo del presidente electo de la República de Honduras. En el marco del proceso de transición democrática y con el más alto sentido de responsabilidad institucional, me permito dirigirme a ustedes para expresar una consideración orientada a la estabilidad financiera, la buena gobernanza y el respeto a las prioridades nacionales. Conscientes del valioso acompañamiento histórico que han brindado a Honduras, y en apego a los principios de transparencia, prudencia fiscal y uso responsable de los recursos públicos; solicitamos de la manera más respetuosa que, durante este período de transición, se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos. Esta solicitud obedece a la necesidad impostergable de que el gobierno electo, una vez asumidas constitucionalmente sus funciones, pueda realizar los ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos correspondientes, a fin de reorganizar las finanzas del Estado; así como establecer una priorización responsable de los recursos públicos alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño.

Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo franco, a la coordinación institucional y al fortalecimiento de las relaciones, con el firme compromiso de que cada recurso destinado a Honduras sea utilizado con eficiencia y enfoque en el desarrollo sostenible, la equidad social y el bienestar colectivo. Agradecemos profundamente su comprensión, su respeto por este proceso de transición y su compromiso con la estabilidad democrática y el desarrollo de nuestra nación. Con sentimientos de la más alta consideración y estima, Nasry Juan Asfura Zablah. Presidente Electo de la República de Honduras.