Socializan con padres de familia iniciativa para lectura de la Biblia en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Arnold Burgos informó este martes que continúa el proceso de socialización de la iniciativa legislativa que busca trasladar principios y valores contenidos en la Biblia a estudiantes del sistema educativo, tras sostener reuniones con distintos sectores. El nacionalista detalló que hace una semana se reunieron con representantes de las iglesias católicas y evangélicas, quienes -según dijo- quedaron satisfechos con algunas reformas y cambios realizados a la moción. Asimismo, indicó que previamente sostuvieron un encuentro con la Secretaría de Educación para abordar el tema. Burgos también señaló que recientemente se lograron avances de socialización con representantes de padres de familia. En ese marco se desarrolló una reunión con el movimiento “Por Nuestros Hijos”, encabezado por Patricia Banegas, Michelle Zacapa y Juan Diego Lacayo, quienes escucharon los cambios realizados a la iniciativa.

El diputado explicó que la propuesta busca trasladar principios y valores bíblicos a los menores de edad "sin ninguna obligatoriedad", sin reformas a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República y con una ampliación del período de socialización de 30 a 90 días. Según detalló, el proceso de consultas ya suma cerca de 30 días e incluye encuentros con iglesias, autoridades de educación y asociaciones de padres de familia. No obstante, indicó que aún falta definir la metodología y quién sería la persona encargada de transmitir estos contenidos a los estudiantes. Por su parte, la subsecretaria de Educación, Angélica Sandrez, explicó que la reunión con representantes del movimiento de padres se desarrolló en un espacio de diálogo "respetuoso y constructivo". La funcionaria reiteró que la Secretaría de Educación vela por el respeto a la Constitución, así como por un enfoque educativo con tratamiento académico y cultural orientado a valores universales como el respeto, la convivencia pacífica y la responsabilidad ciudadana. Además, aseguró que la institución garantiza el respeto a la diversidad de pensamiento, la libertad de creencias y el marco constitucional, al tiempo que continuará dialogando con distintos sectores, recordando que las decisiones pedagógicas corresponden exclusivamente a la Secretaría de Educación.