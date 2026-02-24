Cortes de energía eléctrica en Honduras este miércoles 25 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán trabajos de mantenimiento en varias zonas de Honduras.
Los trabajos iniciarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 4:00 de la tarde.
La venta del sur, Francisco Morazán, de 9:00 am a 4:00 pm
La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.
Puerto Cortés de 9:00 am a 3:00 pm
Bo. Pueblo Nuevo, Col. Kilómetro 5, Bo. La Roca, Col. Las Mercedes, Col. 23 de Abril, Col. Brisas de la Laguna, Col. Nuevos Horizontes, Col. 14 de Agosto y Col. La Esperanza.
Villanueva desde desvío a San Manuel, El Plan San Manuel, Cortés de 9:00 am a 3:00 pm
L324 VNU – CA-5, desvío a San Manuel, Col. Victoria, Bo. La Victoria, Col. Valle Fresco, Col. Las Tres Rosas, Col. Gracias a Dios, Col. Villa Linda III, Col. Municipal, Col. Ideal, Col. Santa Marta, Col. Santa María, Col. Villa Linda Norte y Sur, Col. La Unión, Col. Buena Fe, Col. El Paraíso, Col. Santa Carmen, Col. Fuerzas Unidas, Col. San Juan de Buena Vista, Col. Palmeras, Col. Flor del Campo, Col. Buena Vista, Col. San Ramón 2, Col. 21 de Abril, Col. Guadalupe López, Col. Colinas de Canadá.
San Manuel: Col. Santa Fe, Col. Valle Verde, Aldea El Plan, Col. Brisas del Plan, Col. Lomas del Guanacaste, Col. Melisa, Aldea El Porvenir, Col. Tacamiches, Col. Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul, Finca 10, Finca 11, Azunosa y Finca Santa Rita.
Morazán de 8:00 am a 4:00 pm
Ciudad de Morazán: Bo. Lempira, Las Cidras, Col. 5 de Enero, Col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, parte de Bo. El Progreso y Buenos Aires I y II.
Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito y Santa Rita de 8:00 am a 4:00 pm
Parte de Morazán, Lactovi, Aldea El Portillo González, Aldea Oloman, San Alejo, Aldea Mojimán, Aldea Nueva Esperanza, Aldea San Fernando, Aldea Brisas de Cuyamapa, Aldea Buenos Aires, Aldea Camalote, Aldea Las Acacias, Aldea Los Prieto, Aldea El Sumbido, Aldea El Porvenir, Aldea Paya, Aldea Los Murillos, Aldea Ocotillo, Aldea El Pataste, Aldea Combas, Aldea Laureles, Ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, Col. Pinos, Aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, Aldea Cangrejales, Aldea Santuario, Aldea Vertiente, Aldea El Caliche, Aldea Plácido, Aldea Honduritas, Aldea Pata de Gallina, Aldea Terrero Negro, Aldea Casiano, Aldea Sentadero, Aldea Lajas, Aldea Coyolito, Aldea La Calera; aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos y Mojimán; Col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, Finca Nuevas Bendiciones y Cuevitas La Majada El Mango.
Yoro de 8:00 am a 4:00 pm
Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Bo. Las Colinas, Las Delicias, Col. Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Barrio Santiago, Col. Porfirio Martínez, Col. Lando Burgos, Col. Rotario, Col. Hawitt, Col. Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, Col. Reino Unido, San José y Barrio Casino Agay I y II.
Yoro, Jocón, de 8:00 am a 4:00 pm
Bo. Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, Bo. Los Maestros, Col. Santa Martha, Aldea La Guatia, Aldea El Coco, Aldea La Guata, Aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, Aldea Brisas de Chalmeça, Aldea El Hato, Aldea Puentecita, Aldea Pimienta, Aldea Puente Grande, Aldea El Coroso, Aldea Alta Cruz, Aldea Morocá, Jocón y Aldea Hato Jocón.
Yoro, Yorito, Sulaco, Marale de 8:00 am a 4:00 pm
Aldea Ayapa, Aldea Ayapita, Aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria y Yorito.
Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.