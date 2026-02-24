Clima hoy en Tegucigalpa: las temperaturas para este martes 24 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío continúa afectando este martes 24 de febrero a gran parte de Honduras, generando abundante nubosidad, lluvias y un descenso en las temperaturas, y la capital, Tegucigalpa, no es la excepción.

De acuerdo con el pronóstico de Copeco, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias y chubascos débiles a moderados en el noroccidente y norte del país, con mayores acumulados en las sierras de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza. Además, se prevén precipitaciones débiles y dispersas en regiones del occidente, centro y oriente.

Para Tegucigalpa y el departamento de Francisco Morazán se espera un ambiente fresco a lo largo del día. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 12 y 21 grados, mientras que en el resto del departamento se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 22.