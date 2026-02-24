Clima hoy en Tegucigalpa: las temperaturas para este martes 24 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío continúa afectando este martes 24 de febrero a gran parte de Honduras, generando abundante nubosidad, lluvias y un descenso en las temperaturas, y la capital, Tegucigalpa, no es la excepción.
De acuerdo con el pronóstico de Copeco, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias y chubascos débiles a moderados en el noroccidente y norte del país, con mayores acumulados en las sierras de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza. Además, se prevén precipitaciones débiles y dispersas en regiones del occidente, centro y oriente.
Para Tegucigalpa y el departamento de Francisco Morazán se espera un ambiente fresco a lo largo del día. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 12 y 21 grados, mientras que en el resto del departamento se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 22.
En horas de la tarde y la noche, el ingreso de viento del norte provocará un aumento de la nubosidad sobre la capital, acompañado de lluvias débiles y un clima más fresco de lo habitual.
A nivel nacional, las temperaturas más bajas al amanecer se registraron en La Esperanza y zonas altas de Intibucá con apenas 10 grados, mientras que el calor más intenso se espera en Choluteca, donde el termómetro podría alcanzar hasta los 35 grados Celsius.
En el norte del país, ciudades como San Pedro Sula tendrán temperaturas entre los 18 grados de mínima y 22 de máxima, con condiciones mayormente nubladas durante parte del día.
Los pronósticos indican que a partir del miércoles y hasta el fin de semana las lluvias tenderán a disminuir, mientras que el ingreso de viento del este favorecerá condiciones más secas y un gradual aumento de las temperaturas en la mayor parte del territorio hondureño.