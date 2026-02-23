Calor, decisiones y giros emocionales: lo que los astros anticipan para cada signo

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada trae señales claras de cambio y advertencias que no conviene ignorar.

Mientras Aries necesita bajar el ritmo y escuchar a su cuerpo, Tauro deberá equilibrar las responsabilidades familiares con el disfrute personal.

Géminis vive un impulso profesional que promete buenas noticias desde el extranjero, y Cáncer empieza a ver mejoras concretas en asuntos financieros.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tienes que empezar a frenar un poco el ritmo, como comienza a avisar tu organismo, que te pide un poco de tranquilidad y buenos alimentos en estos días más calurosos. Si puedes, hazte una escapada a un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque las cuestiones familiares ocupan gran parte de tu tiempo, deberás centrarte en otros campos y procurar disfrutar del ocio. Si la vida en pareja no te llena como antes, debes solucionarlo cuanto antes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el trabajo estás cumpliendo con los compromisos contraídos y tu popularidad subirá como la espuma. Excelentes perspectivas de futuro de cara a tu carrera profesional. Llegarán buenas noticias de un contacto en el extranjero.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Poco a poco mejorarán las oportunidades en algunos negocios o en cuestiones relacionadas con el dinero. Tus ideas serán muy bien acogidas y podrían generar expectativas de desarrollo en los proyectos que tienes en marcha.

LEO (23 julio - 22 agosto). Aunque no has pensado en la posibilidad de iniciar un viaje, alguien de tu entorno familiar te va a proponer una aventura que despertará tu interés. Si estás pendiente de que te devuelvan un dinero, ahora podrías recuperarlo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede haber algún conflicto en el trabajo, y tendrás que hablar y resolver lo que sea necesario de forma conjunta. Jornada adecuada para iniciar proyectos de tipo intelectual como algún curso que te saque de lo terrenal y te transporte al mundo de creatividad que buscas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tras una temporada de bastante concentración en tus cosas, conseguirás por fin salir del caparazón y ver lo que hay fuera. Te esperan conversaciones muy interesantes con gente que puede aportar mucho a tu vida, no las desaproveches.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu estado de ánimo se tornará ingobernable en algunos momentos del día, casi sorprendente para ti mismo por tus reacciones. Provocarás algún tipo de reacción si acudes a una reunión de trabajo o de amigos, por eso debes estar prevenido.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los cambios laborales que se aproximan no afectarán en absoluto el volumen de trabajo que soportas cada día. Podría ser un buen momento para solicitar algún asistente en quien poder delegar. No pierdes nada con intentarlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Posibilidad de que en estos días tengas un romance amoroso con la persona menos indicada. La atracción física será predominante sobre la razón e incluso la lógica. Querrás dejarte llevar y pasar un buen rato. Consecuencias positivas de una gestión profesional hecha hace tiempo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aunque tu criterio será variable no debes permitir que los demás opinen por ti o por tus intereses. Déjate guiar por tus impulsos y tu olfato, sobre todo a nivel profesional. En este campo, encontrarás más incógnitas que nunca. Mantén en forma tus sentidos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Manejarás muy bien ciertas situaciones profesionales debido a la tranquilidad que desprendes últimamente. Buen momento para mantener conversaciones relacionadas con el trabajo. En el amor, evita reproches que provoquen tensión y distanciamiento.