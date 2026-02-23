Congreso responsabiliza a gestión de Luis Redondo por fallas en votación electrónica

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las denuncias sobre las irregularidades heredadas de la administración del expresidente del Legislativo Luis Redondo, autoridades del Congreso Nacional aseguraron que el sistema electrónico de votación se encuentra en proceso de recuperación y que su suspensión no responde a intereses partidarios.

Antes de dejar el cargo, Luis Redondo ordenó la instalación de cámaras en distintas oficinas, pasillos, y zonas dentro del hemiciclo, además de presuntamente intervenir el sistema de votación, lo que habría provocado su actual inoperatividad, según denunciaron diputados oficialistas.

Ante estos señalamientos, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, afirmó que ya se trabaja para restablecer el funcionamiento del sistema de votación electrónico.

“Ya pronto va a estar funcionando el sistema de votación, como de igual manera en su momento tuvimos problemas con el sistema de audio, pero gracias a Dios poco a poco y por instrucción del presidente Tomás Zambrano este sistema ya va a estar de acuerdo para mayor transparencia”, manifestó.