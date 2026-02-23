Congreso responsabiliza a gestión de Luis Redondo por fallas en votación electrónica

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las denuncias sobre las irregularidades heredadas de la administración del expresidente del Legislativo Luis Redondo, autoridades del Congreso Nacional aseguraron que el sistema electrónico de votación se encuentra en proceso de recuperación y que su suspensión no responde a intereses partidarios.
Antes de dejar el cargo, Luis Redondo ordenó la instalación de cámaras en distintas oficinas, pasillos, y zonas dentro del hemiciclo, además de presuntamente intervenir el sistema de votación, lo que habría provocado su actual inoperatividad, según denunciaron diputados oficialistas.
Ante estos señalamientos, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, afirmó que ya se trabaja para restablecer el funcionamiento del sistema de votación electrónico.
“Ya pronto va a estar funcionando el sistema de votación, como de igual manera en su momento tuvimos problemas con el sistema de audio, pero gracias a Dios poco a poco y por instrucción del presidente Tomás Zambrano este sistema ya va a estar de acuerdo para mayor transparencia”, manifestó.
Ledezma también rechazó versiones que apuntan a presiones de partidos políticos para no utilizar el mecanismo electrónico durante las sesiones plenarias.
“Descartamos categóricamente que un partido político haya pedido en este caso que no se use el sistema de votación. Simple y sencillamente no se está utilizando el sistema de votación porque no sirve”, subrayó.
Por su parte, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López cuestionó la veracidad de las denuncias, al asegurar que el sistema funcionó durante los cuatro años de la administración pasada y que los señalamientos responden más a disputas políticas que a fallas técnicas.
Al inicio de la actual legislatura del período 2026-2030, el equipo de transición desmontó dispositivos electrónicos dentro de las oficinas, entre los que destacan cámaras de vigilancia y micrófonos valorados en fuertes cantidades de dinero.