Dos personas mencionadas en caso de autocertificaciones en Transparencia alegan legalidad

Tegucigalpa, Honduras. -Dos personas mencionadas en la publicación de EL HERALDO “Funcionarios de Transparencia y ONCAE se autocertificaron como Compradores Públicos Certificados” , del 23 de febrero de 2026, ejercieron su derecho de rectificación y réplica al considerar inexacta su vinculación con un supuesto proceso de autocertificación.

Yo, Ana Alicia Portillo, mayor de edad, hondureña, en pleno goce de mis derechos civiles, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución de la República y en la Ley de Emisión del Pensamiento, comparezco formalmente a ejercer mi derecho de rectificación y réplica respecto de la publicación titulada:

“Funcionarios de Transparencia y ONCAE se autocertificaron como Compradores Públicos Certificados”, de fecha 23 de febrero de 2026.

En dicha publicación se me incluye dentro de un listado de personas presuntamente vinculadas a un proceso de “autocertificación”, término que conlleva una imputación implícita de irregularidad, conflicto de interés o aprovechamiento indebido del cargo público. Tal asociación resulta inexacta en mi caso y afecta mi honra, imagen profesional y trayectoria en la administración pública.

En estricto apego a la verdad, ACLARO:

1. Desde el año 2018 he ejercido funciones vinculadas a la aplicación de la Ley de Contratación del Estado y su normativa reglamentaria.

2. Durante tres años he desempeñado labores en el área de compras públicas.

3. La certificación como Compradora Pública Certificada constituye un requisito técnico habilitante para operar el Catálogo Electrónico y gestionar procedimientos de adquisición conforme a los lineamientos administrativos vigentes.

4. No ostento facultades para certificar, autorizar ni validar procesos de acreditación.

5. No participé en ningún proceso de autoevaluación, autocertificación ni intervención en mi propio procedimiento de acreditación.

6. Mi certificación fue obtenida cumpliendo los requisitos, evaluaciones y procedimientos formalmente establecidos.

En consecuencia, la inclusión de mi nombre bajo una narrativa que sugiere “autocertificación” genera una percepción errónea que no se corresponde con los hechos.

En virtud de lo anterior, SOLICITO que esta rectificación sea publicada íntegramente, con relevancia equivalente a la nota original, dentro del plazo legal correspondiente, a fin de restablecer la veracidad de la información y proteger mi honor profesional.

Me reservo el ejercicio de las acciones legales que en derecho correspondan en caso de incumplimiento.