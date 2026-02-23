Oficial: La Selección de Honduras confirma partido amistoso frente a Perú en España

Madrid, España.- A pesar de que la Selección de Honduras aún no tiene entrenador oficial luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de no asistir al Mundial 2026, la Federación de Fútbol ha confirma su primer amistoso del años.

En marzo habrá fecha FIFA y la 'H' no dejará pasar su oportunidad para ponerse a trabajar para la próxima eliminatoria rumbo al Mundial 2030 con un nuevo entrenador, quien se espera que llegue en las primeras semanas del próximo mes.