¿Valeria Alvarado, estudiante de Medicina, fue asesinada por encargo?

¿Cuál es la hipótesis del crimen de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina? Esto es lo que se sabe hasta el momento basado en información proporcionada por la Policía Nacional.
Valeria Jolette Alvarado Borjas, de 20 años de edad, era una estudiante de Medicina hallada sin vida la noche del domingo en unas cañeras del municipio de San Manuel, Cortés.
Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias Galván; y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, conocido como "Vegeta".
Galván Canales cuenta con tres órdenes de captura y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses. De acuerdo con las autoridades, ambos sospechosos serían miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS-13.
¿Cuál es la hipótesis del crimen? En una nota que recoge HRN, una de las hipótesis es que el crimen se dio por un “encargo”.
El medio radial publicó unas declaraciones de César Ruiz Rodríguez, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI en la zona norte.
“En ningún momento los familiares recibieron algún tipo de solicitud de recompensa o remuneración. Por lo tanto, queda totalmente descartado el secuestro”, dijo.
“Logramos dar con la captura de uno de ellos, sobre quien penden tres órdenes de captura. En esas órdenes hay cinco víctimas del sexo femenino (mujeres)”, abonó el director de la DPI en el norte de Honduras, Rolando Ponce.
El cuerpo de Valeria Alvarado, quien cursaba su primer año de Medicina en una universidad privada, fue hallado en avanzado estado de putrefacción, con tres impactos de bala y con sus manos atadas hacia atrás.
Era hija de Carlos Alvarado, quien trabaja en la Gerencia de Infraestructura de la municipalidad de El Progreso.