Revelan antecedentes delictivos de Denis Galván, implicado en el crimen de Valeria Alvarado

Tras la captura de los sospechosos del rapto y asesinato de Valeria Jolette Alvarado Borjas, algunos de sus antecedentes más recientes han salido a la luz, especialmente los de Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias Galván, uno de los implicados.
Ambos sospechosos fueron remitidos por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas-DPI). En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción se desarrolló la audiencia de declaración de imputado contra Galván Canales, quien además tenía una orden de captura pendiente desde el 10 de diciembre de 2025.
En el caso de Galván, el juez resolvió imponerle la medida cautelar de detención judicial por suponerlo participante en los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de otras víctimas.
Los informes policiales revelan que el imputado estaría involucrado en varios hechos ocurridos en 2025. A continuación, los detalles de los delitos más recientes con los que se le vincula.
En febrero de 2025, una joven fue interceptada al bajarse de su vehículo y, bajo amenazas de muerte, obligada a retirar dinero de un cajero automático y a realizar transferencias electrónicas.
Otro caso se remonta al 19 de julio, cuando madre e hija fueron interceptadas por sujetos armados al salir de la vivienda de un familiar. Ambas fueron llevadas a un sector boscoso, despojadas de sus pertenencias y forzadas a entregar las claves de sus tarjetas bancarias antes de ser auxiliadas en Taulabé, Comayagua.
Días más tarde, el 28 de julio de 2025, otra joven fue interceptada en Siguatepeque por hombres armados que la obligaron a realizar transferencias a través de la banca en línea, incluyendo montos en lempiras y en dólares. Posteriormente, fue abandonada en una aldea del sector de Taulabé.
Por los antecedentes que pesan sobre el imputado más su vínculo en el caso de Valeria Alvarado, el juez determinó que Galván Canales cumpla el término legal de seis días en el Centro Penitenciario de El Progreso, en Yoro. La audiencia inicial fue programada para el viernes 27 de febrero a las 9:30 de la mañana.
Por su parte, Ariel Alexander Boquín Chávez fue presentado ante la Secretaría del mismo juzgado tras ser capturado por su presunta vinculación con la muerte violenta de Valeria Alvarado.
Según las autoridades, los dos son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y se dedicarían al secuestro, agresiones sexuales, homicidio y robo de vehículos en el valle de Sula.
Valeria Jolette Alvarado Borjas, de 20 años de edad, una estudiante de Medicina hallada sin vida la noche del domingo en unas cañeras del municipio de San Manuel, Cortés.
El cuerpo de Valeria Alvarado, quien cursaba su primer año de Medicina en una universidad privada, fue hallado en avanzado estado de putrefacción.