Revelan antecedentes delictivos de Denis Galván, implicado en el crimen de Valeria Alvarado

Por los antecedentes que pesan sobre el imputado más su vínculo en el caso de Valeria Alvarado, el juez determinó que Galván Canales cumpla el término legal de seis días en el Centro Penitenciario de El Progreso, en Yoro. La audiencia inicial fue programada para el viernes 27 de febrero a las 9:30 de la mañana.