Bulevar Centroamérica recobra su nombre original en la capital

La Alcaldía del Distrito Central anunció el retorno del nombre original del bulevar Centroamérica como parte de un plan para rescatar la identidad histórica y la integración regional, ya no más Resistencia Popular, nombre con el que había sido rebautizado.
El director de la AMDC, Rubén Espinoza, explicó que la medida responde a una instrucción del alcalde Juan Diego Zelaya para devolverle su identidad a la popular vía.
La Alcaldía del Distrito Central impulsa la recuperación de nombres históricos de bulevares y plazas emblemáticas de la capital hondureña, pero el retorno a su nombre original no viene solo, habrá otros cambios.
Según autoridades municipales, la iniciativa busca devolver a la ciudadanía los nombres que han representado históricamente a esta infraestructura desde su propia creación.
Funcionarios ampliaron que habrá varios trabajos complementarios en el bulevar y la plaza Centroamérica, como parte del proyecto de restauración.
La plaza Centroamérica también será intervenida como parte del plan de recuperación de espacios con valor histórico y simbólico. En ella enarbolarán los pabellones de las repúblicas hermanas de Centroamérica.
Autoridades locales afirman que la iniciativa no busca crear nuevos nombres, sino que restituye denominaciones tradicionales del Distrito Central. El término Resistencia Popular no habría alcanzado mucha popularidad entre los usuarios de la vía.
La reinauguración del espacio público incluirá un acto solemne en una fecha que será anunciada posteriormente y esta contará con la presencia de representantes diplomáticos de la región.
Embajadores de países centroamericanos serán invitados a participar en el evento que simboliza unidad regional para hacer honor a su nombre.
Con la restitución del nombre del bulevar Centroamérica, la alcaldía busca fortalecer la memoria histórica y la identidad en Tegucigalpa.
El bulevar Centroamérica cuenta con aproximadamente 2.5 kilómetros que conectan el bulevar Suyapa con el anillo periférico.
Además, la transitada vía sirve de acceso a populosas colonias capitalinas como la Kennedy y Miraflores, y a la vez es un polo comercial.