Se rechaza campaña contra nuestro Director Editorial de Opsa

Un suelto periodístico pretende hacer insinuaciones que lindan con la calumnia y la difamación contra nuestro director Carlos Mauricio Flores

  24 de febrero de 2026


Tegucigalpa, Honduras.- El Director Editorial de OPSA, con sus marcas de LA PRENSA Y EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, rechazó este martes 24 de febrero las perversas y viles conexiones que hacen en un suelto periodístico, pretendiendo poner en duda su trayectoria profesional. El ataque a Flores se da en momentos en que ambas marcas han estado denunciando falta de transparencia e irregularidades en la administración pública de los años 2022-2026.

A continuación, un comunicado oficial emitido por la Dirección:

