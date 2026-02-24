Se rechaza campaña contra nuestro Director Editorial de Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- El Director Editorial de OPSA, con sus marcas de LA PRENSA Y EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, rechazó este martes 24 de febrero las perversas y viles conexiones que hacen en un suelto periodístico, pretendiendo poner en duda su trayectoria profesional. El ataque a Flores se da en momentos en que ambas marcas han estado denunciando falta de transparencia e irregularidades en la administración pública de los años 2022-2026.

A continuación, un comunicado oficial emitido por la Dirección: