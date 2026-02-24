Gobierno y Banco Mundial refuerzan cooperación estratégica

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes 24 de febrero una reunión con representantes del Grupo Banco Mundial en Casa Presidencial, con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral y avanzar en iniciativas estratégicas orientadas al desarrollo económico y social del país.
Durante el encuentro, ambas partes analizaron acciones prioritarias dirigidas a fortalecer el sistema de salud pública hondureño, así como impulsar un plan sostenible para la modernización de la infraestructura vial, considerada clave para mejorar la competitividad nacional y facilitar el crecimiento económico.
En la reunión también se abordaron estrategias enfocadas en la generación de empleo y el fortalecimiento del orden jurídico, elementos que el Gobierno considera fundamentales para consolidar la confianza y credibilidad ante inversionistas nacionales y extranjeros.
El objetivo central del acercamiento fue que el Grupo Banco Mundial conociera de primera mano las prioridades establecidas por la administración del presidente Asfura, al tiempo que se reiteró el compromiso del organismo multilateral de continuar apoyando el desarrollo sostenible e inclusivo de Honduras.
Durante la mesa de trabajo, el Banco Mundial reafirmó su respaldo como socio técnico y financiero del país, destacando la importancia de promover un entorno favorable para la inversión, la creación de empleos de calidad y la ampliación de oportunidades económicas para la población hondureña.
En la reunión participaron Juan Pablo Uribe, director de división del Banco Mundial para México, Centroamérica y República Dominicana; Sanaa Abouzaid, directora de división de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para la misma región; y Luiz Distrutti, jefe regional del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para América Latina y el Caribe.
Asimismo, estuvieron presentes María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Andrew Kircher, representante residente del Grupo Banco Mundial en Honduras, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer proyectos que impulsen el crecimiento económico sostenible del país.