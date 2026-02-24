Gobierno y Banco Mundial refuerzan cooperación estratégica

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes 24 de febrero una reunión con representantes del Grupo Banco Mundial en Casa Presidencial, con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral y avanzar en iniciativas estratégicas orientadas al desarrollo económico y social del país.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron acciones prioritarias dirigidas a fortalecer el sistema de salud pública hondureño, así como impulsar un plan sostenible para la modernización de la infraestructura vial, considerada clave para mejorar la competitividad nacional y facilitar el crecimiento económico.

En la reunión también se abordaron estrategias enfocadas en la generación de empleo y el fortalecimiento del orden jurídico, elementos que el Gobierno considera fundamentales para consolidar la confianza y credibilidad ante inversionistas nacionales y extranjeros.

El objetivo central del acercamiento fue que el Grupo Banco Mundial conociera de primera mano las prioridades establecidas por la administración del presidente Asfura, al tiempo que se reiteró el compromiso del organismo multilateral de continuar apoyando el desarrollo sostenible e inclusivo de Honduras.