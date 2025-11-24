Hasta febrero de 2026 se abrirán las citas para dermatología, denuncian afiliados del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) niegan que no se estén dando citas, los derechohabientes siguen denunciando la falta de cupos en varias de las especialidades. Katherine Urrutia llegó este lunes al Hospital de Especialidades en el barrio La Granja con la esperanza de lograr un cupo con el dermatólogo antes que finalice el año y así ser atendida por unas lesiones que tienen en su piel. Sin embargo, al llegar a la ventanilla, el personal del Seguro Social le explicó que no había citas y que para esa especialidad se abrirán hasta en febrero del 2026.

"Me dijeron que regresara en febrero porque no había citas con el dermatólogo, ya para ese tiempo no sé si lo que tengo se agravará. No es justo que uno paga las cotizaciones y cuando necesita del seguro no le den el servicio", lamentó la mujer de 30 años. Indicó que tendrá que buscar atención médica en una clínica privada, pues le preocupa las lesiones que presenta en todo su cuerpo. La falta de cupos en el Seguro Social es una problemática que se ha venido dando en los últimos años; sin embargo, este 2025 las quejas de los derechohabientes han sido persistentes. Cada día los afiliados denuncian que cuando llegan a buscar cupos en varias de las especialidades médicas, la respuesta es que no hay; algunos derechohabientes le atañen la situación a la falta de especialistas que hay en el instituto. Otros molestos opinan que las autoridades no abren los cupos necesarios para atender a la población, a pesar de que el pago de las cotizaciones siempre se hace en tiempo y forma. Hace una semana los pacientes denunciaron que no hay citas médicas para lo que resto de 2025, a eso se le suman las quejas de falta de medicamentos.