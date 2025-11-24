Godofredo Fajardo sigue los pasos de "Chano" Rivera y también se une a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y actual candidato a diputado por la Democracia Cristiana (DC), Godofredo Fajardo, oficializó este lunes su adhesión a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, a pocos días de las elecciones generales.

Fajardo se integra a la ruta política marcada el domingo por Mario “Chano” Rivera Callejas, presidenciable de la Democracia Cristiana, quien renunció a su aspiración y anunció una alianza con Nasralla durante el cierre de campaña en San Pedro Sula.

Durante su intervención, Fajardo justificó su decisión al señalar las dificultades que enfrenta el país.

"Tenemos hospitales sin medicamentos, la delincuencia nos tiene de rodillas, la pobreza sigue avanzando, la educación sin norte ni sur, ni presente ni futuro, no hay empleo, los gestos de nuestro pueblo continúan hacia otros países buscando mejores condiciones de vida. Esas cosas definitivamente tienen que cambiar, y por eso hoy estoy aquí, porque tenemos al hombre que puede cambiar los destinos de la patria", expresó.