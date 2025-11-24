"Toño" Rivera, en desacuerdo con alianza de su hermano "Chano" y Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Nacional (PN), Antonio Rivera, conocido como “Toño”, aseguró estar en desacuerdo con la reciente alianza política anunciada por su hermano, el candidato presidencial Mario “Chano” Rivera y su rival por la presidencia, Salvador Nasralla.

“Vengo regresando de San Ignacio y me he dado cuenta de la noticia de que mi hermano "Chano", quien salió de mi partido hace dos años y se unió a Democracia Cristiana, ha tomado la decisión de apoyar al ingeniero Nasralla”, expresó el político en un video publicado en sus redes sociales.

Rivera continuó aclarando su postura ante la sorpresiva decisión de su hermano: “En mi familia, el respeto es importantísimo. Respeto la decisión de "Chano", mas no la comparto”.