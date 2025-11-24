"Toño" Rivera, en desacuerdo con alianza de su hermano "Chano" y Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Nacional (PN), Antonio Rivera, conocido como “Toño”, aseguró estar en desacuerdo con la reciente alianza política anunciada por su hermano, el candidato presidencial Mario “Chano” Rivera y su rival por la presidencia, Salvador Nasralla.
“Vengo regresando de San Ignacio y me he dado cuenta de la noticia de que mi hermano "Chano", quien salió de mi partido hace dos años y se unió a Democracia Cristiana, ha tomado la decisión de apoyar al ingeniero Nasralla”, expresó el político en un video publicado en sus redes sociales.
Rivera continuó aclarando su postura ante la sorpresiva decisión de su hermano: “En mi familia, el respeto es importantísimo. Respeto la decisión de "Chano", mas no la comparto”.
“El amor de mi familia supera cualquier diferencia política; sin embargo, quiero dejar claro que he sido, soy y seré cachureco hasta el último día de mi vida”, afirmó.
Cabe recordar que el pasado domingo 23 de noviembre, Mario “Chano” Enrique Rivera Callejas, entonces candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana (DC), renunció a su aspiración.
Además, anunció una alianza con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), durante el cierre de campaña en San Pedro Sula.
“Hoy, teniendo a Dios como testigo, al pueblo como protagonista y a la historia como juez, anuncio que bajo mi aspiración presidencial para apoyar a Salvador Nasralla como presidente de Honduras”, declaró Chano durante el evento.
El anuncio generó revuelo en el panorama político y, al parecer, provocó una reacción más personal en su hermano “Toño” Rivera, quien reiteró ser “cachureco” de por vida.
“El mensaje a mi querido hermano Chano: El próximo domingo, te vamos a derrotar. ¡Papi presidente!”, concluyó Rivera con evidente orgullo.
Hasta el momento, “Chano” no se ha pronunciado en respuesta a las declaraciones de su hermano.