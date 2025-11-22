Así castiga la ley a quienes destruyan propaganda política antes de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- De cara a las elecciones generales en Honduras, la ley tiene prohibiciones relacionadas con la propaganda política durante el proceso electivo. ¿Cómo castiga la ley a quienes destruyan la publicidad de cualquier partido o candidato independiente? Según la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, específicamente en el artículo 17 del Reglamento para la Supervisión y Control de Campaña y Propaganda Electoral, Encuestas y Sondeos de Opinión, "los infractores serán sancionados con una multa de cinco a 20 salarios mínimos, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal que proceda", dice parte del artículo.

El reglamento también establece que se prohíbe colocar propagandas en bienes públicos y usar símbolos religiosos, nacionales o extranjeros, así como emplear imágenes que puedan afectar la salud mental o promover el odio, la discriminación o el racismo. Asimismo, se prohíbe la propaganda política sin pie de imprenta, en lugares autorizados por otros actores, y con fines de desprestigio o que inciten a la violencia. Además, se prohíbe el uso de recursos públicos, la propaganda sonora desde el espacio aéreo, destruir propaganda rival y distribuirla durante el día de las elecciones.

¿Qué sanciones se aplican para quienes no retiren la propagada política?