Condenan a implicados en caso “Tubería de Cobre” por desfalco de L62 millones del IHSS

La Sala de lo Penal de la CSJ ratificó condenas por irregularidades en contratos entre el IHSS y la Constructora JC Maradiaga, que desviaron millones

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:33
 El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia definitiva en el caso de irregularidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denominado "Tubería de Cobre" por el desfalco de 62 millones de lempiras.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de tres personas vinculadas a un esquema de corrupción que drenó unos 62 millones de lempiras en perjuicio de la administración pública.

Según el informe, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) logró demostrar que Juan Carlos Maradiaga Ortiz y los funcionarios Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio estuvieron involucrados en una red ilícita.

Los acusados fueron declarados culpables de los delitos de fraude, violación de deberes y lavado de activos.

De acuerdo con el reporte, Maradiaga Ortiz, en complicidad con los otros implicados, usó la Constructora JC Maradiaga para sobrevalorar la compra de materiales y suministros, incluyendo cobre y otros insumos, en contratos que nunca fueron concluidos.

Según el MP, la evidencia también señala que uno de los contratos para la compra de una bomba de vacío, el valor pagado fue excesivo, según la póliza de importación.

La investigaciones detallan que tras los depósitos del IHSS en las cuentas de la constructora, se emitían cheques y transferencias a empresas vinculadas a los imputados.

