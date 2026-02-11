Empresa de Hong Kong invertirá 400 millones en parque industrial en Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- Una compañía con sede en Hong Kong invertirá 400 millones de dólares en Honduras para el desarrollo de un parque industrial en la zona norte del país, informó el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys. El funcionario detalló que el proyecto se ejecutará en tres etapas y contempla la construcción de infraestructura, la instalación de un parque industrial de gran escala y la generación de energía verde. “Las personas que nos acompañaron hoy es una compañía que está basada en Hong Kong, que tiene inversiones en Asia, especialmente en Vietnam, en Singapur y otros países de allá; están en Sudamérica, están en México, Estados Unidos", explicó el funcionario.

Agregó que "ahora tienen un proyecto de un parque industrial bastante grande, una inversión bastante novedosa. Para nosotros son 400 millones de dólares en tres etapas que se van a hacer, que incluye la generación de energía verde e infraestructura". De acuerdo con lo que explicó, el proyecto también incluye un parque industrial bastante importante "con una generación de empleos que va a ser de aproximadamente 7,000 empleos fijos en toda la zona norte, todo cerca de Choloma”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Según lo expuesto, la iniciativa impactará directamente en el empleo, con la creación estimada de 7,000 plazas permanentes una vez que el proyecto esté en pleno funcionamiento. Marinakys también destacó que, a una semana de haber sido juramentado en el cargo, ya ha sostenido múltiples acercamientos con el sector empresarial.