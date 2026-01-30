Inversión extranjera directa en Honduras bajó a $882.4 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La inversión extranjera directa en Honduras cerró 2025 con una caída en relación con 2024 al bajar de 993.9 a 882.4 millones de dólares. Así lo indica un informe preliminar del Banco Central de Honduras (BCH), al que tuvo acceso EL HERALDO, equivalente a 111.5 millones menos o 11.21%.
Agrega que en el primer trimestre del año pasado se registraron 294.7 millones de dólares, en el segundo se redujo a $129.2 millones, en el tercero bajó a $110.9 millones y en el cuarto se incrementó a $347.6 millones.2025 es el segundo año consecutivo en que la inversión extranjera se reduce en el país, ya que en 2023 ascendió a 1,076.4 millones de dólares, en 2024 bajó a $993.9 millones y en 2025 cayó a $882.4 millones.
En 2022, la inversión externa fue de 920.3 millones de dólares. En el cuatrienio 2022-2025, Honduras recibió 3,873 millones de dólares en inversión extranjera directa, del que más del 90% corresponde a reinversión de utilidades.
Esos resultados fueron mejores que los del periodo 2020-2023, cuando el país recibió 1,975.2 millones de dólares, lo que se deriva del impacto de la pandemia del Covid-19 en la economía mundial y que se tradujo en mejores flujos de capitales externos.
Los datos de los dos cuatrienios citados anteriormente están lejos de las cifras del periodo 2014-2017, cuando se acumularon 4,535.6 millones de dólares en inversión externa directa, superando $1,000 millones anuales en ingreso de capitales extranjeros.
A nivel de Centroamérica, Costa Rica y Guatemala destacan como los países más atractivos para la inversión extranjera en la región, mientras que Honduras y El Salvador ocupan el cuarto y quinto lugar, o sea el penúltimo y el último del ranking.
De acuerdo con expertos, hay una serie de factores que explican el poco interés que tuvo el capital extranjero por invertir en Honduras y uno de los más destacados es la crisis política que prevaleció el año anterior en el marco de las elecciones primarias y generales, a lo que agregan factores como el retiro del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI-Banco Mundial).
El nuevo gobierno de Honduras, el que preside Nasry Asfura ha solicitado el reingreso al CIADI. En 2025, Honduras cerró con una tasa riesgo país de 2.34 puntos, superior que el 1.41 de Costa Rica y Guatemala, pero mejor que el 3.26 de El Salvador, según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de J.P. Morgan Chase.