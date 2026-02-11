“Toño” Rivera anuncia retiro como presidente de comisión en el CN si no hay consensos

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Antonio “Toño” Rivera Callejas anunció que podría renunciar a ser presidente de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional (CN) si no llegan a acuerdos para las reformas electorales. Según adelantó el congresista, si en el mes de octubre no han alcanzando consensos, él se hará a un lado para que otros negocien con las fuerzas políticas.

"De aquí a octubre si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar", precisó este 11 de febrero tras una reunión de la comisión. Abonó que "tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años. Si usted no tiene capacidad de aquí a octubre o hay mucho enfrentamiento dele chance a otra gente". Finalmente reafirmó: "Renunciaría como presidente de la comisión para que venga alguien más a trabajar. De marzo a octubre es suficiente tiempo para buscar esos consensos".