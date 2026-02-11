  1. Inicio
  2. · Honduras

“Toño” Rivera anuncia retiro como presidente de comisión en el CN si no hay consensos

El diputado Antonio Rivera es presidente la comisión de asuntos electorales y adelantó que podría renunciar

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 14:39
“Toño” Rivera anuncia retiro como presidente de comisión en el CN si no hay consensos

El congresista dijo que tienen suficiente tiempo para consensuar reformas electorales.

Foto: Cortesía redes Antonio Rivera

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Antonio “Toño” Rivera Callejas anunció que podría renunciar a ser presidente de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional (CN) si no llegan a acuerdos para las reformas electorales.

Según adelantó el congresista, si en el mes de octubre no han alcanzando consensos, él se hará a un lado para que otros negocien con las fuerzas políticas.

¿Quién es Lee Jaruzeslki, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura?

“De aquí a octubre si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar”, precisó este 11 de febrero tras una reunión de la comisión.

Abonó que “tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años. Si usted no tiene capacidad de aquí a octubre o hay mucho enfrentamiento dele chance a otra gente”.

Finalmente reafirmó: “Renunciaría como presidente de la comisión para que venga alguien más a trabajar. De marzo a octubre es suficiente tiempo para buscar esos consensos”.

¿Es cierto que se cambió de domicilio? Qué es de Luis Redondo tras dejar el CN

Entre las reformas electorales propuestas y que necesitan 86 votos está la segunda vuelta para las elecciones generales de noviembre de 2029.

Rivera Callejas adujo hace unos días que este será su último período como diputado del Congreso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias