Unión Europea reitera interés en fortalecer comercio e inversión con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Unión Europea reafirmó su interés en fortalecer las relaciones comerciales y de inversión con Honduras, durante la visita oficial a Tegucigalpa de Sebastián Zaleski, encargado para América Central en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea.

La visita tuvo como uno de sus principales objetivos “establecer lazos con las nuevas autoridades hondureñas tras la reciente toma de posesión del gobierno del presidente Nasry Asfura”, así como dar seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, del cual Honduras forma parte.

En el marco de su agenda, Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde se reiteró que “las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras”.