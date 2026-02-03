  1. Inicio
  2. · Honduras

Unión Europea reitera interés en fortalecer comercio e inversión con Honduras

La visita tuvo como uno de sus principales objetivos “establecer lazos con las nuevas autoridades hondureñas tras la reciente toma de posesión del gobierno del presidente Nasry Asfura”

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:05
Unión Europea reitera interés en fortalecer comercio e inversión con Honduras

Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La Unión Europea reafirmó su interés en fortalecer las relaciones comerciales y de inversión con Honduras, durante la visita oficial a Tegucigalpa de Sebastián Zaleski, encargado para América Central en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea.

La visita tuvo como uno de sus principales objetivos “establecer lazos con las nuevas autoridades hondureñas tras la reciente toma de posesión del gobierno del presidente Nasry Asfura”, así como dar seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, del cual Honduras forma parte.

En el marco de su agenda, Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde se reiteró que “las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras”.

Ministro de Defensa inicia agenda de trabajo con reuniones con altos mandos de las FF AA

Durante estos encuentros, también se subrayó la importancia de fortalecer el entorno empresarial, especialmente en áreas como la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, los controles de capital y el acceso a divisas.

El comunicado destaca que, desde la entrada en vigor del pilar comercial del Acuerdo de Asociación, “el comercio de mercancías entre la Unión Europea y Honduras ha crecido más rápidamente que con El Salvador, Nicaragua y Panamá”, y a un ritmo similar al registrado con Guatemala.

No obstante, se señala que el intercambio comercial con Costa Rica ha sido significativamente más dinámico, lo que evidencia el potencial de Honduras para avanzar en la diversificación económica, particularmente en el sector manufacturero.

El IHSS inicia una nueva etapa con la juramentación de la junta directiva

Zaleski adelantó que en los próximos meses se celebrará en Panamá un Foro Comercial y de Inversiones UE–Centroamérica, al cual se prevé invitar a Honduras, como parte de los esfuerzos para profundizar el diálogo económico y comercial birregional.

La Unión Europea reiteró que el Acuerdo de Asociación promueve la integración económica regional y alentó a los países centroamericanos a continuar trabajando de manera conjunta en facilitación del comercio, conectividad e integración regional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias