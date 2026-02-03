Unión Europea reitera interés en fortalecer comercio e inversión con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Unión Europea reafirmó su interés en fortalecer las relaciones comerciales y de inversión con Honduras, durante la visita oficial a Tegucigalpa de Sebastián Zaleski, encargado para América Central en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea.
La visita tuvo como uno de sus principales objetivos “establecer lazos con las nuevas autoridades hondureñas tras la reciente toma de posesión del gobierno del presidente Nasry Asfura”, así como dar seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, del cual Honduras forma parte.
En el marco de su agenda, Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde se reiteró que “las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras”.
Durante estos encuentros, también se subrayó la importancia de fortalecer el entorno empresarial, especialmente en áreas como la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, los controles de capital y el acceso a divisas.
El comunicado destaca que, desde la entrada en vigor del pilar comercial del Acuerdo de Asociación, “el comercio de mercancías entre la Unión Europea y Honduras ha crecido más rápidamente que con El Salvador, Nicaragua y Panamá”, y a un ritmo similar al registrado con Guatemala.
No obstante, se señala que el intercambio comercial con Costa Rica ha sido significativamente más dinámico, lo que evidencia el potencial de Honduras para avanzar en la diversificación económica, particularmente en el sector manufacturero.
Zaleski adelantó que en los próximos meses se celebrará en Panamá un Foro Comercial y de Inversiones UE–Centroamérica, al cual se prevé invitar a Honduras, como parte de los esfuerzos para profundizar el diálogo económico y comercial birregional.
La Unión Europea reiteró que el Acuerdo de Asociación promueve la integración económica regional y alentó a los países centroamericanos a continuar trabajando de manera conjunta en facilitación del comercio, conectividad e integración regional.