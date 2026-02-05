Ellos son los propuestos para el puesto de director ejecutivo del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la juramentación de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el ministro de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, envió la terna de candidatos para el cargo de director ejecutivo de la institución. Se trata de la doctora Fany Vargas, César Henriquez y el abogado Víctor Martínez, quienes fueron propuestos por representantes de la junta directiva minutos después de ser juramentados. La nómina fue enviada al Poder Ejecutivo y será el presidente quién nombrará al nuevo titular del IHSS, una decisión que, según Puerto, podría concretarse en un plazo breve; sin embargo la normativa del Seguro Social concede hasta 30 días para realizar la designación. Puerto explicó que, aunque formalmente el IHSS ha estado bajo intervención durante los últimos dos años, en realidad estas medidas se han prolongado por más de una década, sin que se haya logrado una mejora sustancial en la prestación de los servicios.

"Luego de una década de intervención, el presidente Nasry Asfura busca retornar la institucionalidad y la legalidad al Seguro Social, fortaleciendo la junta directiva como órgano máximo y dejando atrás la era de las interventoras que no han generado resultados positivos”, señaló Puerto", indicó el funcionario a medios de comunicación.

¿Quiénes son los candidatos?

Los candidatos fueron propuestos tras el proceso de evaluación correspondiente y de acuerdo a Josué Orellana, quien representa a los trabajadores en la junta directiva del IHSS, los tres tiene las capacidades necesaria para ejercer en el cargo. La doctora Fany Vargas es una profesional de la medicina con una trayectoria ligada a la gestión sanitaria y la academia. Mientras que el doctor César Henríquez se ha venido desempeñando en los últimos años como gerente de la emergencia del Seguro Social. Henríquez, es doctor en Medicina y Cirugía y, especialista en Cirugía General por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Además, tiene una subespecialidad en Cirugía Laparoscópica por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle; cuenta con 15 años de experiencia como cirujano de emergencia y como gerente de esa área en el IHSS. Al comienzo de la administración de la expresidenta Xiomara Castro fue nombrado subdirector del Seguro, junto a la directora ejecutiva, la galena, Ivins Adriana Zúniga. Otro de los postulantes es el abogado y notario público Víctor Martínez, quien desde hace 22 años labora en el IHSS como gerente del régimen del Seguro de Previsión Social de inválidez, vejez y muerte (IVM). Además de ser abogado, Martínez tiene maestrías en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, especialización en Gestión de Prestaciones Económicas de la Seguridad Social, diplomado en Gestión de Proyectos y en Sistema de Pensiones. Con la finalización de la junta interventora de la anterior administración, el abogado pasó a ser nombrado como director interino del Seguro Social.