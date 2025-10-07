Falla en el sistema del IHSS deja sin citas a derechohabientes a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo día consecutivo, el sistema informático que genera las citas médicas, la entrega de medicamentos y resultados de laboratorio a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se mantienen suspendido debido a falla del proveedor. La situación se agudizó este martes, pues la crisis ya no solo está afectando a los afiliados que llegan en busca de atención al hospital de Especialidades en Tegucigalpa, sino que se extendió a todo el país. En el Hospital Regional del Norte, los pacientes tampoco están recibiendo sus medicamento, mientras que los que llegaron buscando una consulta reciben un "no hay sistema" como respuesta.

Al igual que el lunes, este martes desde tempranas horas, decenas de pacientes hicieron largas filas para lograr una cita en el IHSS de ambas ciudades. "Estoy desde ayer (lunes) desde la mañana. Me dijeron que no había sistema, hoy sigo pendiente porque la incapacidad se me vence y tengo que llevar la otra, o me toca regresar a trabajar sin ella", dijo una de las afiliadas que llegó al Seguro Social en Tegucigalpa.

De acuerdo a las autoridades del IHSS la falla informática que tiene paralizada la generación de citas, así como la entrega de fármacos y resultados de laboratorios se debe a problemas por parte del proveedor del servicio. Sin embargo, los derechohabientes exigen que se mejore la situación; molestos cuestionaron la deducción que hace el Seguro a las empresas mensualmente para su atención.